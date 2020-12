A2 – Una solida Faenza regola nettamente Livorno

Torna al successo l’E-Work sul parquet amico del Bubani, dopo più di un mese senza partite ufficiali a causa dei vari rinvii. Faenza supera Livorno 79-49 e sale a quota 14 in classifica, con ancora 3 gare da recuperare. Esordio positivo in panchina per coach Sguaizer, che deve però rinunciare a Soglia, Brunelli e Franceschini.

Si segna poco nel primo quarto, con la difesa bianconera che concede solo 10 punti alle ospiti, guidate dalle giocate di Ceccarini. Morsiani e Vente spingono l’attacco delle padrone di casa fino alla doppia cifra di vantaggio: il divario si allarga ulteriormente nel secondo quarto, con le squadre che vanno all’intervallo sul 36-20.

Nel secondo tempo Faenza amministra senza rischiare di compromettere il vantaggio acquisito in precedenza: Franceschelli sale in doppia cifra e firma l’highlights della serata, con la stoppata difensiva e l’appoggio in contropiede.

Nel finale c’è spazio anche per l’esordio della neo-arrivata Alice Cappellotto: per la classe 2005 c’è anche la gioia dei primi due punti in serie A2, con un 2/2 dalla lunetta. Faenza torna così alla vittoria dopo l’ultima sconfitta casalinga con Umbertide. Prossimo impegno domenica 20 dicembre a La Spezia (ore 18).

E-Work Faenza – Jolly Acli Livorno 79 – 49 (20-10, 36-20, 60-35, 79-49)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 14 (4/7, 2/5), Schwienbacher* 10 (2/2, 2/4), Morsiani* 17 (5/7, 1/6), Ballardini 10 (1/1, 1/5), Caccoli, Chiarini, Meschi 7 (1/1, 1/3), Cappellotto 2 (0/1 da 2), Brunelli NE, Vente* 12 (5/6 da 2), Porcu* 7 (0/1, 2/4)

Allenatore: Sguaizer D.

Tiri da 2: 18/27 – Tiri da 3: 9/27 – Tiri Liberi: 16/18 – Rimbalzi: 34 6+28 (Vente 7) – Assist: 17 (Meschi 5) – Palle Recuperate: 13 (Porcu 4) – Palle Perse: 12 (Porcu 3)

JOLLY ACLI LIVORNO: Degiovanni 2 (1/4, 0/2), Cirillo NE, Ceccarini* 9 (3/4, 1/2), Patanè 2 (1/4 da 2), Simonetti* 2 (1/3, 0/1), Orsini* 4 (1/2, 0/3), Poletti NE, Guilavogui* 2 (1/5 da 2), Giangrasso 14 (4/5, 2/5), Sassetti, Evangelista* 14 (2/5, 3/4)

Allenatore: Pistolesi M.

Tiri da 2: 14/32 – Tiri da 3: 6/18 – Tiri Liberi: 3/7 – Rimbalzi: 25 4+21 (Degiovanni 3) – Assist: 7 (Degiovanni 2) – Palle Recuperate: 6 (Evangelista 3) – Palle Perse: 18 (Degiovanni 4)

Arbitri: Ugolini E., Bianchi L.

Uff.Stampa E-Work Faenza