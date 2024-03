A2 – Una solida Roseto batte Vigarano

ARAN Cucine Panthers Roseto – Pallacanestro Vigarano 80 – 56 (20-9, 40-24, 65-42, 80-56)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Aispurua* 12 (4/7, 1/2), Resemini 9 (1/1, 2/4), Botteghi NE, Sorrentino* 16 (3/7, 2/7), Obouh Fegue* 21 (9/18 da 2), Bona NE, Cecili*, Miccio NE, Bardare’, Mattera 17 (8/11 da 2), Polimene 5 (1/3, 1/1), Maroglio*. Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 26/53 – Tiri da 3: 6/17 – Tiri Liberi: 10/16 – Rimbalzi: 58 12+46 (Obouh Fegue 16) – Assist: 29 (Sorrentino 10) – Palle Recuperate: 9 (Sorrentino 4) – Palle Perse: 16 (Obouh Fegue 3) – Cinque Falli: Resemini

PALLACANESTRO VIGARANO: Conte NE, Tintori* 3 (0/1, 1/2), Feoli, Di Mauro, Siciliano* 31 (10/29, 1/12), Cutrupi* 15 (5/12, 1/3), Minelli* 4 (2/7, 0/3), Gorjanacz*, Armillotta 3 (0/1, 1/3), Pepe. Allenatore: Castelli A.

Tiri da 2: 17/52 – Tiri da 3: 4/29 – Tiri Liberi: 10/12 – Rimbalzi: 45 16+29 (Cutrupi 14) – Assist: 6 (Siciliano 4) – Palle Recuperate: 4 (Siciliano 2) – Palle Perse: 12 (Siciliano 4) – Cinque Falli: Pepe

Arbitri: Giambuzzi U., Procida A

Finalmente le ARAN Cucine Panthers Roseto tornano a sorridere in campionato, battendo Vigarano tra le mura amiche del PalaMaggetti. Era una partita che, vista la classifica, poteva sembrare scontata ma che di scontato non aveva assolutamente nulla, visti gli ultimi difficili mesi trascorsi dalle Panthers e la determinazione di Vigarano di provare ad ottenere punti fondamentali per la salvezza. Le ragazze di coach Buzzanca hanno affrontato l’incontro con la massima concentrazione, risaltando proprio le loro maggiori qualità rispetto alle avversarie, deficitarie della straniera Gorjanacz costretta ad uscire dopo tre minuti di gioco.



Nel primo tempo le padrone di casa, come un diesel, cominciano a carburare in progressione, trovando in Obouh Fegue, Mattera (fresca di convocazione nella Nazionale Sperimentale) e Sorrentino le principali realizzatrici. Alla fine del primo quarto avviene la prima accelerazione (20-9) mentre il divario viene ulteriormente aumentato nella seconda frazione, con Cecili e compagne che vanno all’intervallo lungo sul 40-24.



Una giocata di Resemini, con canestro realizzato e fallo subìto, apre nel migliore dei modi il terzo quarto. Vigarano non dà segni di reazione e le rosetane vanno in controllo, gestendo il margine di vantaggio fino alla sirena finale, dando ampio minutaggio anche alle seconde linee (Resemini, Bardarè e Polimene).



Vittoria quindi importante per le Panthers sia per il terzo posto consolidato in classifica, sia perché ridà fiducia ed entusiasmo in vista delle ultime quattro partite della stagione regolare.

UFF.STAMPA PANTHERS ROSETO