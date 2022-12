A2 – Una sontuosa Mantova regola Broni

MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 66 – LOGIMAN BRONI 48

(15-12; 28-23; 51-31; 66-48)

MantovAgricoltura torna a sorridere dopo la vittoria sfumata contro Udine, portandosi a casa due punti fondamentali in chiave classifica contro la Logiman Broni conquistando il quinto posto in solitaria della classifica.

La serata si apre contratta per entrambe le compagini che si studiano e cercano di prendere reciprocamente le misure l’un l’altra. Dopo tre minuti di gioco inizia subito il giorno dell’alternarsi delle parti: Broni si porta avanti con Kantzy e Manzotti, ma Llorente e Orazzo non ci stanno e riportano i giochi in pareggio sul 9 a 9. Le mantovane recuperano palloni importanti tanto nella metà campo avversaria quanto a rimbalzo costruendo azioni che vengono finalizzate con i canestri realizzati. Le pavesi rimettono nuovamente il punteggio avanti, nel finale i quattro liberi di Llorente ed Orazzo fanno chiudere in vantaggio le mantovane sul 15 a 12.

Nella seconda frazione di gioco Broni spacca subito la partita con la tripla di Giordano, ex volto biancorosso, a cui segue il tiro dalla media di Bevolo del nuovo vantaggio che viene però riappianato da Bonvecchio sul 17 a 17. Petronio suona la carica per le sue piazzando una bomba fondamentale, MantovAgricoltura non riesce ancora a prendere il largo come desidera frutto anche della difesa stringente delle pavesi che riducono al minimo le proprie maglie non concedendo passaggi e tiri facili. Manzotti riporta ancora avanti le sue (22-23) ed è un’altra ex a dare la zampata da tre, Togliani, riportando MantovAgricoltura avanti a poco più di 90’’ dalla fine a cui segue un’altra bomba di Petronio che sancisce il +5 delle casalinghe e ferma il punteggio prima della pausa lunga.

Il terzo quarto sarà il vero spartiacque della serata, relegando Broni a soli 8 punti e piazzandone 23. Le solite Bernardoni e Llorente che chiamano all’ordine le proprie compagne rendendosi autrici dell’assalto. Togliani recupera palloni e rimbalzi che concedono alle sue di ripartire e ancora la lunga capitana biancorossa serve un assist al bacio ad Orazzo che converte in tre punti. Bernardoni trova i due punti dalla media che valgono il vantaggio in doppia cifra, mentre Broni soccombe all’avanzata sangiorgina non riuscendo a limitare l’avanzata e non concretizzando nella propria metà campo offensiva. Anche Labanca e Togliani trovano altre triple che vanno a consolidare il vantaggio delle casacche bianche, mentre Broni continua ad imperversare nelle difficoltà offensive e difensive. Manzotti e Bonvecchio provano a rialzare le sorti delle pavesi siglando 4 punti, ma Llorente è un fiume in piena (chiuderà con 22 punti) e respinge il tentativo di ripresa trovando due punti in extremis su assist di Togliani con il tabellone che segna 51 a 31 per le atlete di coach Purrone.

Nei primi minuti dell’ultimo quarto le virgiliane sembrano adagiarsi concedendo alle giocatrici di coach Magagnoli un parzialino di 0 a 8 (51 a 39) che sembra dare la carica alle pavesi. Bottazzi allontana gli spettri con la tripla che inaugura il quarto e rimettendo il vantaggio a quindici punti. Giordano risponde per le sue dall’arco da tre per il -13 ed è Orazzo (anche lei una delle ex della serata avendo militato per due anni in Serie A1 con Broni) a rimettere la quindicina di distacco. Mattera prova nuovamente l’assalto, ma Mantova trova con Petronio altri due punti che limitano i tentativi avversari. Tanti extra possessi per Broni non vengono concretizzati, mentre Mantova si fa cogliere impreparata proprio da sotto le plance, continuando però a mantenere salda la testa della partita. Togliani da tre sigla nuovamente il +20 dalle sue a poco meno di 120’’ dalla fine che fanno ufficialmente archiviare le pratiche a MantovAgricoltura.

Tornano dunque alla vittoria le mantovane che faticavano a vincere sul campo amico dello Sguaitzer trovandosi ora al quinto posto in solitaria della classifica.

La prossima settimana le atlete di coach Purrone sono attese ad un altro banco di prova impegnativo nella trasferta milanese presso il Pala Giordani contro SANGA Milano.

MantovAgricoltura San Giorgio: Dell’Olio n.e., Llorente 22, Togliani 9, Diagne, Petronio 8, Buelloni, Bevolo 2, Bernardoni 9, Ndiaye, Bottazzi 5, Labanca 3, Orazzo 8. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

Logiman Broni: Miccoli n.e., Carbonella n.e., Giordano 8, Corti n.e., De Pasquale 3, Manzotti 10, Colli, Kantzy 9, Grassia 2, Bonvecchio 12, Mattera 4, Coser. All.re Magagnoli M.; ass. Andreoli D., Turicci N.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO