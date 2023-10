A2 – Una straripante Gonzalez non basta a Matelica, festeggia Alpo

Una rincorsa infinita e che, purtroppo per la Halley Thunder Matelica, non si è concretizzata.

Nella prima giornata del campionato di serie A2 femminile di basket, infatti, la formazione marchigiana è uscita sconfitta per 76-68 dal parquet di Villafranca di Verona per mano della locale Ecodem Alpo Basket.

La Halley Thunder di coach Sorgentone, con una rotazione ridotta per via delle assenze, ha lottato con vigore, ha rimontato dal -13 del 14’ (30-27) arrivando anche a -1 al 34’ (60-59), pur tra alti e bassi è rimasta ad un possesso di ritardo fino al 38’ (71-68)… ma nel finale la robusta Ecodem Alpo Basket è stata più cinica e ha fatto suo il match d’esordio, mentre Matelica in diverse circostanze ha fallito le “zampate” per il definitivo aggancio.

Alla Halley Thunder, comunque protagonista di una prestazione di carattere, non sono bastati i 32 punti di “Pepo” Gonzalez.

Chirurgiche, per la squadra veronese, sono state Anna Turel dalla lunga distanza e Alice Nori vicino ai tabelloni, entrambe autrici dei canestri decisivi che hanno tarpato le ali alla Halley Thunder Matelica quando era lanciata verso il sorpasso.

Il commento di coach Domenico Sorgentone, allenatore della Halley Thunder Matelica. «Devo dire che sostanzialmente, nonostante la sconfitta, sono soddisfatto della prestazione della nostra squadra, perché ritengo l’Alpo Basket una delle formazioni di maggior livello del girone, esperta e di talento. Peccato, però, perché se avessimo fatto qualcosina di meglio in alcune circostanze, penso che la partita ce la saremmo giocata fino in fondo. Non tutte le giocatrici sono riuscite a produrre una grandissima prestazione individuale, ma tutte sono state caratterialmente nella partita, riaprendola più volte e mettendo paura all’Alpo in certi momenti. Questa è certamente una base importante da cui ripartire in vista delle prossime sfide».

Ecodem Alpo Villafranca di Verona – Halley Thunder Matelica = 76-68

Ecodem Alpo Villafranca di Verona – Parmesani 11, Nori 13, Turel 18, Moriconi 4, Frustaci 10, Fiorentini ne, Rosignoli 14, Soglia 6, Mancini ne, Pastore. All. Soave

Halley Thunder Matelica – Kraujunaite 7, Georgieva 2, Gramaccioni 13, Gonzalez 32, Poggio 7, Stronati ne, Celani, Battellini ne, Zamparini ne, Montelpare, Michelini ne, Sanchez 7. All. Sorgentone

Arbitri – Purrone (Mn) e Rizzi (Vi)

Parziali – 21-13, 20-22, 16-12, 19-21

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica