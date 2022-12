A2 – Undicesima vittoria in fila per Udine, anche Ponzano paga dazio

Nel penultimo turno d’andata del girone Nord di serie A2 femminile e nell’ultima gara dell’anno solare 2022, la WomenAPU LBS Delser Udine ha vinto per 55-70 sul campo della Posaclima Ponzano. Per le Volpi di coach Massimo Riga si è trattato dell’undicesimo successo consecutivo, che vale l’aggancio al secondo posto in classifica, al pari del Sanga Milano. Quest’ultima è l’unica formazione che, finora, ha battuto le friulane in campionato e, nello scontro al vertice di giornata, ha invece perso a Castelnuovo Scrivia per 63-53.

Alla vigilia della partita a Ponzano, lo staff tecnico udinese aveva chiesto a capitan Elisa Pontoni e compagne attenzione e concentrazione sin dalla palla a due. E le Volpi hanno eseguito al meglio: con Angelina Turmel, immarcabile per le lunghe trevigiane, e la spinta di Martina Mosetti e della rediviva Eva Lizzi (in forse fino all’ultimo), in chiusura di primo quarto la Delser ha dato la prima spallata al match. Dal 9-13 del 8’, con un break di 5-20 le WomenAPU hanno preso il largo, arrivando al 14-29 di metà secondo periodo. A quel punto, si è trattato solo di gestire il vantaggio, rintuzzando i tentativi di rimonta delle locali.

Pur tirando male da tre punti (1/11 di squadra), la Delser ha chiuso con il 54% complessivo nel tiro da due, dominando nell’area pitturata, dove le friulane hanno segnato ben 38 dei 70 punti totali e utilizzando al meglio contropiede e transizione offensiva.

Posaclima 55

Delser 70

(9-17, 24-40, 41-57)

Posaclima Ponzano Tivenius 10, Iuliano 10, Favaretto 16, Varaldi 10, Valli 1, Bianchi, Mioni 1, Rosar, Gobbo 7; non entrate: Pellegrini e Pertile Coach Gambarotto

Delser Udine Bovenzi 4, Ronchi 15, Turmel 17, Pontoni 2, Mosetti 9, Penna 2, Tumeo, Bacchini 7, Lizzi 6, Agostini 1, Ugiagbe, Gregori 7. Coach Riga

Arbitri: Zaniboni e Alessi

NOTE Tiri liberi: Ponzano 15/21, Udine 15/23. Tiri da due: Pomzano 14/37, Udine 26/48. Tiri da tre: Ponzano 4/21, Udine 1/11.

UFF.STAMPA DELSER UDINE