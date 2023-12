A2 – Undicesimo sigillo stagionale della Polisportiva Galli, nulla da fare per il Basket Roma

E sono undici. La Polisportiva Galli piazza un altro successo, l’undicesimo stagionale consecutivo. Anche con il Basket Roma arriva una prova concreta e di carattere, con la formazione di Garcia che entra subito nei ritmi di gara con un sontuoso primo quarto vinto 19-7 che ha di fatto indirizzato l’incontro. Tre frazioni su quattro vinte, con due di esse in cui la difesa ha fatto la voce grossa tenendo le avversarie in singola cifra. Top scorer di serata la solita immensa Nasraoui, protagonista con 24 punti e 8 rimbalzi sul referto personale.

San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Mioni, Nasraoui

Roma: Lucantoni, Preziosi, Aghilarre, Fantini, Benini



CRONACA – Esattamente come l’ultima gara contro la Stella Azzurra, il primo quarto è un monologo della formazione di coach Garcia: pronti via e in un amen è già 10-2, con l’asse Mioni-Nasraoui subito in evidenza. Sussulto di Fantini, ma il copione non cambia con Lazzaro che sale in cattedra a firmare il 19-7 al decimo. Anche il secondo periodo è tutto di marca locale: Reggiani segna a ripetizione, Nasraoui continua a dominare sotto canestro e il margine arriva così a ventuno lunghezze, sul 39-21. Preziosi trova l’ultimo acuto del primo tempo, siglando il 43-25. Dopo la pausa lunga, Roma entra con più cattiveria agonistica e trova con più continuità la via del canestro: Aghillare e Fantini suonano la carica, riportando le capitoline a meno quindici sul 47-32. Si riaccende Nasraoui e con tre canestri in fila ridà ossigeno alla Polisportiva Galli, firmando il 55-32 di metà quarto. Roma però non molla e trova nelle triple di Lucantoni e i canestri di Benini l’arma per ricucire lo strappo e a dieci dal termine, c’è ancora una partita sul 62-52. L’ultimo periodo è però vede la formazione di casa partire subito forte, con Reggiani e Lazzaro a spingere le compagne sul 71-54. Roma non riesce più a far canestro e il tempo diventa il miglior alleato per la compagine di coach Garcia che controlla l’andamento e porta a casa il successo. Al PalaGalli finisce 75-59.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Basket Roma 75 – 59 (19-7, 43-25, 62-52, 75-59)



POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 2 (1/3, 0/2), Nasraoui* 24 (12/16 da 2), Rossini M.* 8 (3/7, 0/4), Azzola NE, Bevilacqua NE, Reggiani* 15 (4/12, 1/4), Lazzaro 8 (2/2, 1/2), Sposato NE, Mioni* 14 (5/5 da 2), Bocola, Amatori NE, De Cassan* 4 (2/7 da 2). Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 29/53 – Tiri da 3: 2/14 – Tiri Liberi: 11/13 – Rimbalzi: 41 12+29 (Nasraoui 8) – Assist: 13 (Rossini M.4) – Palle Recuperate: 14 (De Cassan 4) – Palle Perse: 21 (Nasraoui 4)



BASKET ROMA: Leghissa 2 (1/5, 0/1), Perone 2 (0/1 da 2), Lucantoni* 11 (2/5, 2/7), Cedolini NE, Fantini* 10 (5/9 da 2), Benini* 11 (3/5, 1/10), Preziosi* 3 (0/3, 1/3), Aghilarre* 12 (3/6, 1/7), Cenci 6 (2/3 da 3), Manocchio 2 (1/4, 0/1). Allenatore: Bongiorno L.

Tiri da 2: 15/38 – Tiri da 3: 7/32 – Tiri Liberi: 8/11 – Rimbalzi: 41 19+22 (Leghissa 9) – Assist: 6 (Benini 5) – Palle Recuperate: 8 (Aghilarre 3) – Palle Perse: 23 (Lucantoni 7)



UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI