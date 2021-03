A2 – Uragano Crema, Sanga non pervenuto

Si conclude con una sconfitta netta la striscia del Ponte Casa D’Aste che non riesce ad opporre resistenza ad un Basket Team Crema che ha dimostrato tutto il suo valore arrivando al PalaGiordani con il coltello tra i denti. Per il Sanga una partita decisamente storta contro un’avversario di altissimo livello.

Partita ad alto voltaggio sin dalle prime fasi con Crema che fa sentire il fisico sui blocchi e a rimbalzo. È soprattutto Nori a dare dei grattacapi alla difesa Orange che per cercare di difendere i mismatch è costretta a cedere spazio dall’arco permettendo alle ospiti di scappare sull’11-4 . Coach Pinotti chiama time out ma al rientro in campo Crema non ne vuole sapere di togliere il piede dal pedale dell’acceleratore negando ripetutamente l’area alle milanesi. Si va al primo intervallo sul punteggio di 11-27. Nel secondo quarto non cambia il canovaccio tattico della partita con il Sanga che arriva alla doppia cifra di palle perse mentre Crema chiuderà il primo tempo a 0 quota. A Nori per le cremasche si aggiungono i punti di Pappalardo e Rizzi. Beretta muove il punteggio per le meneghine che però arrivano all’intervallo lungo sotto di 29 lunghezze.

Il secondo tempo non vede nessuna svolta particolare con le padroni di casa che faticano a trovare il canestro mentre le cremasche si possono

permettere di essere più scolastiche. Coach Pinotti butta nella mischia anche la giovanissima dell’Orto a cui va dato il merito di essere

entrata con molta aggressività nonostante la situazione di punteggio pesante; Gli ultimi 10 minuti servono di fatto solo a definire le

statistiche finali.

“Abbiamo subito una lezione gratuita di pallacanestro che ci deve essere utile quando ci andremo a giocare le partite che per noi contano di più a livello di classifica” ha osservato coach Pinotti a fine partita. “Abbiamo giocato contro una squadra che ha l’ambizione di vincere il

campionato mentre noi puntiamo ad andare ai playoff con il miglior posizionamento in griglia. Adesso avremo due settimane per preparare al meglio la partita con Alpo e dobbiamo concentrarci su quello“, ha concluso il tecnico Orange.

Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano 52-Basket Team Crema 80

Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano: Toffali 14, Di Domenico ne, Novati 6 , Cicic 3, Guarneri , Beretta 16, Dell’Orto 5, Mandelli 2 ,Meroni 6,

Pastore ne, Angelini ne, Stilo ne, All Pinotti. Statistiche di squadra:

Tiri liberi 3/6, Tiri da due 17/37, Tiri da tre 5/26, Rimbalzi totali:

40

Basket Team Crema: Nori 21, Gatti 10, Zagni ne, Capoferri 5, Radaelli, Caccialanza 12, Cerri 2, Parmesani ne, Rizzi 11, Pappalardo 17, Guerrini 2. All. Stiebel

Statistiche di squadra: Tiri liberi 13/16, Tiri da due 20/41, Tiri da

tre 9/23, Rimbalzi totali: 39

