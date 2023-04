A2 – Usuelli trascina Carugate, Alpo fermata

Dimensione Bagno Carugate – Ecodent Alpo 70 – 65 (15-9, 33-29, 52-47, 70-65)



DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Morra* 13 (4/12, 1/2), Belosevic* 2 (1/3, 0/1), Usuelli* 21 (6/7, 2/3), Diotti* 15 (5/8, 1/2), Osmetti, Cassani 5 (2/4, 0/4), Andreone, Nespoli* 2 (1/3, 0/1), Faroni 2 (0/1, 0/1), Baiardo 8 (1/2, 2/6), Angelini 2 (1/1 da 2), Marino NE

Allenatore: Brambilla A.

Tiri da 2: 21/41 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 10/15 – Rimbalzi: 38 5+33 (Morra 9) – Assist: 13 (Diotti 6) – Palle Recuperate: 5 (Usuelli 2) – Palle Perse: 10 (Morra 3)

ECODENT ALPO: Marinkovic* 13 (4/6, 1/5), Turel* 4 (1/5, 0/2), Fiorentini NE, Rosignoli 6 (1/2, 1/4), Diene* 2 (1/4 da 2), Moriconi* 17 (4/8, 3/10), Soglia 5 (2/2 da 2), Furlani NE, Vitari 8 (4/5, 0/2), Mancinelli* 10 (3/9, 0/2), Franco NE, Pastore NE

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 20/41 – Tiri da 3: 5/25 – Tiri Liberi: 10/13 – Rimbalzi: 41 10+31 (Mancinelli 14) – Assist: 13 (Moriconi 7) – Palle Recuperate: 4 (Rosignoli 1) – Palle Perse: 13 (Mancinelli 4)

Arbitri: Pulina S., Turello F.

Si ferma a quattro il numero di partite vinte consecutivamente dall’Ecodent Alpo: a Carugate finisce 70-65 a favore della Dimensione Bagno che interrompe così la propria serie di 5 sconfitte di fila. La squadra di Brambilla si porta così a -2 in classifica dalle veronesi con cui vanta ora il 2-0 nel doppio confronto: per l’Alpo sarà pertanto necessario vincere con Treviso nell’ultima giornata per chiudere davanti a Carugate. Gara sempre condotta dalle biancoazzurre che tuttavia non sono mai riuscite a chiuderla: anzi, nell’ultimo minuto le biancoblu si sono portate a -2, prima che l’MVP Usuelli la chiudesse (21 punti e 27 di valutazione per lei). Per l’Ecodent “solita” doppia doppia di Mancinelli (10 punti e 14 rimbalzi), 17 punti e 7 assist per Moriconi e 13 punti in 18 minuti per Marinkovic.

Brutto primo quarto per la formazione di coach Soave che fatica ad entrare in partita, mettendo a segno soltanto 9 punti in questa frazione. 8-2 iniziale per le padrone di casa trascinate da Usuelli, a metà tempo il tabellone segna 11-4, i liberi di Marinkovic e la tripla di Moriconi riportano sotto le ospiti (13-9) che però negli ultimi 3 minuti e mezzo di questo quarto non vedono più il canestro. Carugate non fa tanto meglio perché trova soltanto il cesto di Angelini che chiude questo opaco primo periodo (15-9). Nel secondo quarto cambia tutto per le veronesi perché, dopo i 9 punti in 10 minuti, ne segnano 9 nei due minuti iniziali: il break ospite è di 2-9 e vale il sorpasso che arriva con il canestro di Vitari (16-18). Morra pareggia da fuori (18-18), Moriconi sigla il secondo vantaggio villafranchese della serata (18-20) e pure il terzo e ultimo (21-22). La Dimensione Bagno non ci sta e risponde con un parziale di 8-0 quasi tutto prodotto da Morra (29-22), ma nel finale di tempo l’Alpo risale sino al -2 con i liberi di capitan Mancinelli (31-29).

Il terzo quarto inizia sul 33-29, l’equilibrio permane per tutta la frazione ma Diene e compagne non riescono mai a mettere il naso avanti: per due volte arrivano sino al -1 (39-38 e 41-40), Carugate allunga sino al 46-40 con la tripla di Baiardo e l’elastico continua perché poco dopo Rosignoli mette il cesto del 48-47. Nuovo drive delle milanesi che vanno a segno con Cassani e Faroni (quest’ultima dalla lunetta) per il 52-47 con cui si va all’ultimo mini-riposo. Nella frazione conclusiva il margine interno oscilla sempre tra i 4 e i 7 punti, l’Alpo Basket dimostra carattere nelle due metacampo ma non riesce a colmare il gap. A metà tempo il punteggio dice 62-57 dopo il paniere della solita Moriconi, poi Mancinelli sigla il -3 (62-59) ma Usuelli e Diotti ripristinano il +7 (66-59). Ilaria Moriconi riapre i giochi a un minuto e mezzo dalla fine con la tripla del 66-62, Turel si guadagna un fallo e fa 2/2 ai liberi (66-64) poi, come detto in apertura, Usuelli firma il 68-64 a 21” dalla sirena; Mancinelli fa1/2 ai personali (68-65) e Diotti dalla linea sigilla il 70-65 conclusivo.

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ’99