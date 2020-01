A2 – Valerio completa la rimonta: Bolzano batte Ponzano nel finale

Alperia Basket Club Bolzano – Ponzano Basket 58 – 57

(16-13, 26-31, 44-46, 58-57)

Mamma mia che finale!

In una serata non delle migliori, anzi forse la peggiore dall’inizio della stagione, dove il BCB fatica senza poter imporre il proprio gioco, a 1 secondo dalla fine quando tutto sembra perduto è Camilla Valerio a scoccare la bomba della vittoria che fa esultare un PalaMazzali rimasto con il fiato sospeso dopo la precedente tripla arrivata solo 15 secondi prima, per il momentaneo avvicinamento, subito seguita da uno su due dalla lunetta di Leonardi per Ponzano.

Il bello del basket è proprio questo, fino alla fine non si può mai stare tranquilli e soprattutto mai darsi per vinti perché in solo 16 secondi si può ribaltare una gara andata storta fino a quel momento.

Grande merito, al di là dell’epilogo, alle ragazze di Ponzano che in 5 hanno tenuto il campo e fatto tremare sicuramente molto più del previsto le avversarie bolzanine.

Buona notizia per il movimento è che questa sera le top scorer, a pari merito con 15 punti, sono due giovani promesse di soli 17 anni. Compagne di Nazionale e campionesse Europee under 18: Meriem Nasraoui e Francesca Leonardi.

Coach Sacchi: “Abbiamo portato a casa una partita che era persa, ma se ci siamo riuscite vuol dire che ci abbiamo creduto. Pensavamo di poter riprendere la partita in ogni momento e così non è stato, quindi merito a Ponzano anche nonostante le sue assenze. Quando a 1 minuto dalla fine sei sotto di 6 e la vinci in questo modo vuol dire che un po’ di carattere lo abbiamo e prendiamoci questi due punti d’oro. Deve essere di insegnamento per il futuro, in settimana è vero abbiamo avuto 1000 problemi, ma li hanno tutti e bisogna cercare di reagire. Alla fine godiamoci questa vittoria perché vincwere così è ancora più bello”.

Camilla Valerio. “E’ andata bene non abbiamo mai mollato nonostante questa sera avessimo sbagliato tanto e questa è la forza del gruppo. Non si vince da soli e se ho avuto la possibilità di essere lì a prendermi quel tiro è perché una compagna me l’ha passata, il basket è un gioco di squadra.”

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Degiovanni* 14 (7/11, 0/5), Valerio* 13 (2/5, 3/8), Servillo* 1 (0/1, 0/1), Mingardo NE, Gualtieri, Fall* 3 (0/3, 1/5), Desaler 2 (1/1 da 2), Trehub* 9 (3/8 da 2), Nasraoui 15 (7/13 da 2), Villarini 1 (0/1 da 2)

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 20/43 – Tiri da 3: 4/20 – Tiri Liberi: 6/15 – Rimbalzi: 42 15+27 (Trehub 15) – Assist: 10 (Degiovanni 6) – Palle Recuperate: 10 (Valerio 3) – Palle Perse: 20 (Degiovanni 4) – Cinque Falli: Servillo

PONZANO BASKET: Colombo NE, Susca NE, Garbo, Leonardi* 15 (4/9, 2/3), Rimi, Dzankic* 12 (4/8, 0/3), Ceolotto NE, Miccoli* 11 (5/11 da 2), Rosini* 10 (4/11, 0/4), Brotto* 9 (3/7 da 2)

Allenatore: Zanco N.

Tiri da 2: 20/46 – Tiri da 3: 2/10 – Tiri Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 39 9+30 (Rosini 9) – Assist: 7 (Leonardi 4) – Palle Recuperate: 12 (Dzankic 4) – Palle Perse: 19 (Dzankic 6)

Arbitri: Martinelli M., Colombo M.

Ufficio stampa Basket Club Bolzano