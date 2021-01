A2 – Vespignani leader di Alpo, Bolzano non vince più

Nel recupero di Serie A2 buona vittoria della Drain by Ecodem Alpo che sconfigge, non senza faticare, una tenace Alperia Basket Club Bolzano col punteggio di 69-58.

Per Alpo c’è il nuovo arrivo Mancinelli, ma rimane solo in panchina: sul campo c’è invece una spettacolare Vespignani, che firma 20 punti nei primi tre quarti guidando la squadra di coach Soave contro una Bolzano che comunque rimane a contatto, mostrando buoni progressi dalla straniera Alves (10 rimbalzi catturati) e una buona verve di Fall e Cremona. Proprio l’ex Battipaglia prova nel finale a consentire alle bolzanine di ricucire lo svantaggio rimediato nei precedenti tre quarti, col gioco da quattro punti del 55-50: rispondono però Conte e ancora Vespignani che ricacciano indietro la formazione di Sacchi sino alla doppia cifra di scarto. Per Alpo i restanti 5′ sono di gestione del risultato: come detto precedentemente, indiscussa top scorer Vespignani con 22 punti (8/9 dal campo, buona doppia doppia dalla panchina di Mosetti (11+11); per Bolzano 15 di Fall.

Vittoria importante per la squadra del veronese, che rimane saldamente in zona Playoff, mentre è ancora rimandato l’appuntamento di Bolzano con la prima vittoria dal rientro in campo avvenuto a inizio dicembre.

Drain by Ecodem Alpo – Alperia Basket Club Bolzano 69 – 58 (21-15, 31-27, 53-43, 69-58)

DRAIN BY ECODEM ALPO: Mancinelli NE, Vespignani* 22 (6/7, 2/2), Conte* 7 (2/6, 1/3), Dell’olio* 12 (3/9, 2/7), Reani* 3 (0/3, 1/3), De Marchi 3 (0/2, 1/3), Gualtieri, Dzinic* 5 (2/4 da 2), Vitari 4 (0/2, 1/2), Coser 2 (1/4, 0/1), Mosetti 11 (4/9, 0/2), Franco

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 18/47 – Tiri da 3: 8/24 – Tiri Liberi: 9/11 – Rimbalzi: 44 13+31 (Mosetti 11) – Assist: 15 (Conte 6) – Palle Recuperate: 14 (Conte 3) – Palle Perse: 15 (Vespignani 4)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Nasraoui 8 (3/4 da 2), Cremona* 14 (4/6, 1/3), Servillo* 5 (2/4, 0/4), Cristelo Alves* 9 (4/5, 0/1), Mingardo 2 (1/2, 0/4), Fall* 15 (2/6, 0/4), Desaler NE, Iob 2 (1/2 da 2), Iuliano 2 (1/3, 0/3), Profaiser 1 (0/2, 0/2), Carcaterra*

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 18/36 – Tiri da 3: 1/24 – Tiri Liberi: 19/30 – Rimbalzi: 49 15+34 (Cristelo Alves 10) – Assist: 9 (Fall 5) – Palle Recuperate: 9 (Cremona 3) – Palle Perse: 20 (Cristelo Alves 4)

Arbitri: Caldarola M., Lillo D.

Legabasketfemminile.it