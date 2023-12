A2 – Vicenza espugna Vigarano e compie il sorpasso in classifica

Si chiude in bellezza il 2023 della Velcofin Interlocks Vicenza: le biancorosse trovano, sul parquet di Vigarano, la prima vittoria in trasferta stagionale, la terza nell’ultimo mese, e salgono a quota 6 in classifica con due settimane di pausa per preparare al meglio l’ultima partita dell’andata, contro Roseto, e il girone di ritorno. Nel successo per 59-70 è Iva Belosevic il faro offensivo della squadra, con 20 punti, cui si vanno a sommare i 16 di Assentato e la doppia doppia da 10+10 di Vitari. Vicenza vince la sfida a rimbalzo e sopperisce alle tante palle perse della serata, trovando una vittoria che dà morale in vista del ritorno.

L’avvio, per la verità, è della squadra di casa: Vigarano inizialmente prende il pallino del gioco, andando in vantaggio di due possessi pieni (10-4). La reazione di Vicenza è affidata ad Assentato, che realizza un mini-break di 5-0 per riportare sotto le beriche. Quindi, il sorpasso lo firma una bomba di Annalisa Vitari che dà il la ad un primo tentativo di fuga vicentino, ben coadiuvata da una Belosevic protagonista di una delle migliori partite della sua stagione. La frazione si chiude 17-25, con Vicenza in controllo della sfida.

Il secondo quarto vede la squadra di casa impegnata in un tentativo di rimonta che viene però sempre frustrato dalla Velcofin Interlocks: nonostante le prestazioni offensive sopra le righe di Siciliano e Cutrupi (che combinano per 34 punti), le emiliane non tornano mai a meno di 5 lunghezze di distanza. Anzi, nel finale sono le biancorosse a fare un altro mini-break, con altri quattro punti in fila di Belosevic che mandano le due squadre alla pausa lunga separate da 11 lunghezze.

L’inizio di ripresa vede il vantaggio di Vicenza aumentare a 12 quando Togliani trova il fondo della retina dalla distanza, ma in seguito gli attacchi rallentano e ad approfittarne maggiormente è Vigarano, che con i punti della solita Siciliano e di Gordon arriva nuovamente a soffiare sul collo delle beriche a -5 (49-54). Due liberi di Sturma sigillano la frazione sul +7 Velcofin con cui si arriva all’ultima pausa.

Nell’ultimo quarto però, ad avere la meglio è la difesa vicentina: le ragazze di coach Zara costringono a soli 10 punti le ospiti e, sfruttando i canestri di Peserico e Vitari, suggellano un successo di 11 lunghezze sofferto e meritato, che allontana le ferraresi e consente di salire a quota 6 in classifica. Per Zara si tratta del terzo successo in sei partite, un bilancio discreto dopo un inizio di stagione complicato. Ora, dopo la pausa, Vicenza è attesa da due sfide casalinghe molto difficili, contro Roseto e Udine. Due test importanti che potranno dare una somma dello stato di salute della Velcofin Interlocks ad un mese dall’arrivo della nuova allenatrice; in caso di esito positivo, si potrebbe guardare alla seconda parte di stagione con maggiore fiducia.

GIARA VIGARANO-VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA 59-70 (17-25, 35-46, 49-56)

GIARA: Gordon 13, Conte 2, Tintori 3, Feoli, Moretti, Siciliano 19, Cutrupi 15, Minelli 3, Cavalli ne, Armillotta 2, Pepe 2. All.Castelli.

VELCOFIN INTERLOCKS: Belosevic 20, Togliani 5, Bevolo, Fontana, Sturma 8, Pellegrini 4, Assentato 16, Peserico 7, Reschiglian ne, Ruffo ne, Vitari 10. All.Zara.

Arbitri: Andretta di Udine e Occhiuzzi di Trieste.

Note: spettatori oltre 50. Fallo tecnico comminato a Siciliano al 15’ ed alla panca della Giara al 16’. Antisportivo a Fontana al 26’. Uscita per 5 falli: Minelli al 39’.

UFF.STAMPA VELCOFIN VICENZA