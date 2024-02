A2 – Vicenza ingrana, superata anche Ponzano

La Posaclima Ponzano incappa in una serata storta contro una grande Velcofin Interlocks Vicenza (68-46) guidata da Belosevic (14) e dall’ex Pellegrini (9) nel decisivo ultimo quarto. A coach Gambarotto non bastano una Martina Mosetti da 14 punti e 8 rimbalzi e una Alice Milani da 13 punti.

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA – POSACLIMA PONZANO BASKET 68-46

Vicenza: Belosevic 14, Togliani 5, Assentato 6, Peserico 4, Vitari 2, Bevolo 12, Fontana 5, Sturma 7, Pellegrini 9, Reschiglian 2, Valente, Ruffo 2. All: Zara.

Ponzano: Kirschenbaum, Fiorotto 3, Zoleo n.e., Iuliano n.e., Gobbo 4, Favaretto 7, Valli, Varaldi, Mosetti 14, Volpato n.e., Milani 13, Pertile 5. All: Gambarotto.

Coach Zara schiera nel quintetto iniziale Assentato, Togliani, Belosevic, Peserico e Vitari; Matteo Gambarotto risponde con Mosetti, Milani, Pertile, Gobbo e Fiorotto.

Parte fortissimo Vicenza che segna nei primi 3 possessi con Peserico, Vitari e Belosevic; Ponzano però c’è: Milani da vicino, Mosetti dalla media e Fiorotto a rimbalzo in attacco, dopo 2’30” è parità. Il sorpasso arriva con la tripla di Alice Milani. Ritmi altissimi con canestri da una parte e dall’altra: Gobbo, grande ex di giornata ne infila 4 consecutivi, ma Belosevic e Togliani tengono la Velcofin a -1! Una bella rovesciata di Mosetti rilancia la Posaclima e con il settimo punto di Milani arriva il massimo vantaggio biancoverde sul 12-17. Il parziale continua con l’appoggio di Pertile sull’assist di Varaldi; ci vuole una magia di Belosevic, già a quota 8, per muovere il punteggio delle padroni di casa. Il tentativo finale di Valli termina sul ferro: il primo quarto finisce 14-19.

Bevolo apre il secondo periodo, ma è tutta Vicenza a cambiare marcia e con Sturma trova addirittura il sorpasso (20-19). La Posaclima si risveglia con la tripla di Favaretto, ma Bevolo risponde con la stessa moneta e l’altra grande ex, Marta Pellegrini, regala il +3 in acrobazia. Ponzano si aggrappa alla sua difesa, ma l’attacco non gira e coach Gambarotto decide di fermare il match. L’1/2 di Fiorotto rimette in moto la Posaclima e il jumper di Alice Milani riporta le squadre in parità 25-25 a 3’ dalla pausa lunga. Le beriche rimettono la testa avanti con la bomba di Fontana che un paio di azioni dopo trova un altro canestro imitata da Assentato: Vicenza scappa sul +7 e Gamabarotto deve nuovamente chiamare timeout. Mosetti si guadagna un viaggio in lunetta e il suo 1/2 fissa il punteggio sul 32-26 a fine primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi continuano le difficoltà per le ragazze di Gambarotto che in attacco faticano tremendamente: i 4 punti di Belosevic valgono quindi il +10. Ci vogliono oltre 5 minuti per vedere il primo canestro biancoverde, ed è una tripla di Martina Mosetti. Bevolo dalla lunetta piazza un punticino prima di un 6-0 Ponzano firmato Pertile-Mosetti: in un amen è -2! La triestina si fa sentire anche in difesa, ma Assentato trova l’appoggio del 39-35. Nell’ultimo minuto non si segna più e la Posaclima si affaccia al quarto periodo con 4 punti da recuperare.

Sturma apre l’ultimo periodo ma la risposta arriva immediata da Alice Milani che spara la bomba del -3 con il 12^ punto personale. Ruffo e Sturma rilanciano la Velcofin che scappa di nuovo sul +7. L’ottimo momento di Vicenza si concretizza con il 2+1 di Sturma e il fallo offensivo di Gobbo. Il libero di Pellegrini regala alle beriche il massimo vantaggio; a fermare il fiume biancorosso ci pensa la solita Martina Mosetti che segna con il fallo per il 49-41. A rimettere le cose a posto per Vicenza ci pensa Togliani da dietro l’arco. La tripla di Pellegrini fa sprofondare Ponzano sul -14 con 4’30” da giocare. La pistolera bergamasca colpisce ancora da lontano dopo lo step back, mandando di fatto i titoli di coda con 3 minuti d’anticipo. Nel finale Vicenza allunga ancora: termina 68-46. La Posaclima Ponzano la prossima settimana torna a Spresiano per il big match contro Udine.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET