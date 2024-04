A2 – Vicenza passa a Roseto ma è costretta ai playout

38 punti, 19 vittorie, 7 sconfitte, partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia e terzo posto in classifica: è questo il bilancio della stagione regolare 2023/2024 delle ARAN Cucine Panthers Roseto. Un campionato che entrerà nella storia della società rosetana (alla sua seconda partecipazione in Serie A2) se si pensa che esattamente un anno fa si assisteva invece a un’amara retrocessione.

Purtroppo, le ragazze di coach Buzzanca non sono riuscite a chiudere con una vittoria la regular season, con Vicenza che ha sbancato meritatamente il PalaMaggetti (59-69). Allo stesso tempo, sono diversi i segnali positivi. Uno di questi è sicuramente il rientro sul parquet di Miccio, non ancora al top della condizione ma con 22 minuti giocati. Nonostante le persistenti assenze (Botteghi, Mattera, Maroglio) le pantere rosetane hanno comunque dato il massimo in campo, con il match che è stato molto equilibrato e godibile per tre quarti e mezzo. Decisiva la miglior precisione delle venete negli ultimi cinque minuti e la lotta sotto i tabelloni, vinta da Belosevic e compagne.

Per le Panthers adesso inizia l’avvincente sfida dei playoff che le vedrà contrapposte, con molta probabilità, al San Salvatore Selargius, squadra già affrontata ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il sogno continua.

ARAN Cucine Panthers Roseto – Vicenza (59-69)

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 4, Resemini 3, Sorrentino 13, Obouh Fegue 20, Bona, De Santis ne, Cecili 15, Miccio 2, Lemma ne, Bardarè 5, Polimene. Coach: Buzzanca

Vicenza: Belosevic 21, Togliani 13, Bevolo 2, Fontana, Sturma, Pellegrini 11, Assentato 2, Peserico 2, Reschiglian ne, Valente ne, Ruffo, Vitari 18. Coach: Zara

Parziali (19-17, 12-14, 15-17, 13-21)

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto