A2 – Vicenza riprende l’attività dopo due rinvii

Si torna a giocare in casa Vicenza dopo i rinvii con Bolzano (fuori casa) e con Moncalieri (in casa). E quindi si fa sul serio. Sabato prossimo trasferta a Castelnuovo Scrivia; mercoledì 3 marzo recupero con Moncalieri (manca solo l’ufficialità da parte della FIP); domenica 7 in casa con Ponzano. Un tour de force che Sinigaglia vuol far precedere da una amichevole tosta per riportare in squadra agonismo e ritmo partita. Mercoledì 24 pv. alle ore 16.30 al Palazzetto di via Goldoni si disputerà una partita di allenamento – rigorosamente a porte chiuse per i soliti motivi legati al covid – contro il Basket Brixia di Brescia, la vicecapolista solitaria del girone Sud, che ospiterà nel week end di metà marzo le finali di Coppa Italia, la cui partecipazione è sfuggita per un soffio ad A.S.Vicenza (leggi differenza canestri con Scrivia e Moncalieri). La sosta è arrivata giusta anche a riportare salute tra le atlete infortunate. Francesca Tagliapietra, assente contro Sanga Milano nell’ultima partita disputata, è pienamente recuperata. E i tamponi anticovid hanno dato esito negativo. Così ci si accinge ad affrontare quattro partite molto interessanti e importanti con la dovuta carica e tranquillità.

Del recupero con Alperia Bolzano nulla si sa perchè la zona altoatesina è bloccata in lockdown fino al 5 marzo e quindi bisognagnerà attendere le conseguenze.

In società per la gioia di Gianfranco Dalla Chiara e Tiziano Veller, neo vicepresidente, è stata accolta con soddisfazione la notizia che Catarina Pollini, fuoriclasse vicentina degli Anni Ottanta e Novanta, è stata inserita al centro del manifesto celebrativo dei Cento Anni della FIP accanto a Dino Meneghin, Luigi Datome, Sandro Gamba. Lo staff della comunicazione dell’ A.S.Vicenza sta già predisponendo un filmato ad hoc sulla grande Catarina da diffondere quanto prima.

