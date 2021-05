Nel recupero del martedì del Girone Nord di Serie A2, vittoria a sorpresa nel derby veneto per il Fanola San Martino di Lupari che supera l’A.S. Vicenza col punteggio di 70-65.

Le “Lupette”, sicure dell’ultimo posto in classifica, tornano quantomeno con nove giocatrici in rotazione (dieci a referto) per il secondo impegno in due giorni, dopo la sconfitta sul campo di Albino. Per Vicenza pesa tanto l’assenza di Villaruel e sin dalle prime battute a controllare il match è il Fanola, sopra 21-13 dopo dieci minuti. La squadra di Tomei trova una super Giordano, con 18 punti, e resiste ai tentativi di rientro di Vicenza, specie nel finale quando Tagliapietra, scatenata (21 punti per lei), porta le biancorosse sul -6 a poco meno di 50″ dalla fine. Troppo tardi però per le biancorosse, San Martino gestiscele battute finali in cui Vicenza mette a segno solo un altro canestro con Tibè, ininfluente per il risultato finale che sorride alla squadra di casa, che saluta la stagione con una vittoria.

Passo falso che costa caro a Vicenza, che ora non è più padrona del proprio destino nella corsa al quarto posto (possibile solo in caso di vittoria con Alpo e precedente) sconfitta di Castelnuovo Scrivia contro Sarcedo), e dovrà inoltre vincere sul campo di Alpo venerdì prossimo per mantenere quantomeno la quinta posizione.

Lupe San Martino di Lupari – A.S. Vicenza 70 – 65 (21-13, 34-25, 55-41, 70-65)



LUPE SAN MARTINO DI LUPARI: Fontana 2 (1/4 da 2), Malin NE, Beraldo* 10 (3/5, 0/1), Peserico* 10 (4/8 da 2), Amabiglia* 9 (0/2, 3/6), Toffolo, Giordano* 18 (7/10, 1/3), Ferraro 8 (3/4, 0/1), Antonello 6 (3/6, 0/1), Pini* 7 (1/2, 1/1)

Allenatore: Tomei M.

Tiri da 2: 22/41 – Tiri da 3: 5/13 – Tiri Liberi: 11/22 – Rimbalzi: 41 9+32 (Amabiglia 7) – Assist: 14 (Giordano 4) – Palle Recuperate: 8 (Fontana 2) – Palle Perse: 21 (Pini 5)

A.S. VICENZA: Monaco* 7 (1/11, 1/4), Grazian NE, Lazzaro* 15 (1/6, 3/5), Mioni 3 (1/2 da 2), Gobbo* 4 (1/4 da 2), Villarruel NE, Bellon NE, Tibè* 11 (5/14 da 2), Martines* 4 (2/8 da 2), Tagliapietra 21 (3/11, 4/9)

Allenatore: Sinigaglia S.

Tiri da 2: 14/56 – Tiri da 3: 8/18 – Tiri Liberi: 13/19 – Rimbalzi: 46 24+22 (Gobbo 10) – Assist: 17 (Lazzaro 7) – Palle Recuperate: 12 (Monaco 4) – Palle Perse: 14 (Monaco 4) – Cinque Falli: Lazzaro

Arbitri: Vicentini E., Bortolotto G.

Area Comunicazione LBF