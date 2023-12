A2 – Vicenza s’impone nel recupero contro Umbertide

Passo falso pesante per Umbertide, che cade malamente sul parquet di Vicenza. Dopo le buone indicazioni di Abano Terme, decisamente un passo indietro nel match odierno. PFU subito sotto e costretta a inseguire alla prima sirena (13-8). Nel secondo quarto qualche fiammata (25-22) sembra riaprire la contesa ma Belosevic e Pellegrini tengono a distanza le ospiti (31-26). Dopo l’intervallo la formazione di Staccini resta in scia, senza mai trovare però il break per ricucire lo strappo. Negli ultimi dieci minuti ci si aspetta la reazione definitiva, che non arriverà mai. Vicenza prende il largo e Umbertide sprofonda fino al meno quindici finale.

Vicenza: Togliani, Peserico, Assentato, Vitari, Belosevic

Umbertide: Cupellaro, Stroscio, Sammartino, Baldi, D’Angelo

Cronaca – Avvio tutto di marca Velcofin con Peserico e Vitari a far capire subito l’andamento dell’incontro firmando il 9-2. Staccini è così costretto al timeout ma al rientro Vitari e Bevolo allungano ulteriormente il margine sul 13-2. Gianangeli e Scarpato limitano i danni con il primo quarto che si chiude 13-8. Nel secondo quarto Umbertide prova a reagire e con Stroscio rientra fino al meno tre (16-13). Vicenza però respinge ogni avvicinamento e con una scatenata Pellegrini, ben supportata da Vitari, al riposo è saldamente avanti 31-26. Anche dopo l’intervallo, il copione è lo stesso del secondo periodo: Stroscio è la sola ispirata e con un bel 2+1, tiene in scia la squadra sul 34-29. Botta e risposta Vitari Cupellaro, ma è Assentato a ricacciare indietro la PFU con il terzo periodo che si chiude 43-37. Negli ultimi dieci minuti una fiammata di Baldi illude la formazione di Staccini (45-39), ma è un fuoco di paglia e cinque punti in fila di Bevolo ricaricano le padrone di casa. La successiva tripla di Belosevic (53-39 al 34′) archivia praticamente ogni discorso, con Vicenza che allunga e vola via fino al definitivo 60-45.

Velcofin Interlocks Vicenza – PF Umbertide 60 – 45 (13-8, 31-26, 43-37, 60-45)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Belosevic* 5 (1/10, 1/2), Togliani* 3 (0/1, 1/1), Bevolo 10 (3/7, 1/3), Fontana, Sturma 1 (0/1 da 2), Pellegrini 15 (6/8, 0/3), Assentato* 8 (1/1, 1/2), Peserico* 6 (3/6 da 2), Reschiglian NE, Ruffo NE, Vitari* 12 (3/4, 2/4). Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 17/38 – Tiri da 3: 6/16 – Tiri Liberi: 8/12 – Rimbalzi: 44 9+35 (Vitari 8) – Assist: 15 (Togliani 4) – Palle Recuperate: 6 (Togliani 3) – Palle Perse: 18 (Belosevic 3)

PF UMBERTIDE: Sammartino* 6 (3/7, 0/2), Pompei 6 (3/6, 0/2), D’Angelo F.*, Scarpato 2 (1/2, 0/2), Stroscio* 10 (3/6, 1/3), Gianangeli 5 (2/6 da 2), Colli, Paolocci, Baldi* 11 (4/11, 0/1), Cupellaro* 5 (1/2, 1/1). Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 17/47 – Tiri da 3: 2/12 – Tiri Liberi: 5/10 – Rimbalzi: 31 7+24 (Gianangeli 6) – Assist: 6 (Pompei 2) – Palle Recuperate: 12 (Scarpato 4) – Palle Perse: 13 (Squadra 2)

