A2 – Vicenza s’impone nel test a Udine

Delser Udine- VelcoFin InterLocks 68/72 (14/19, 18/11, 18/17, 18/25)

Bella partita tra le squadre guidate da Massimo Riga e Marco Silvestrucci. Di amichevole ha avuto poco, se non la massima correttezza e sportività in campo. Le due squadre si sono infatti date spavaldamente battaglia correndo molto, difendendo con grinta, lottando su tutti i palloni: una partita vera! A una prima parte di marca vicentina – 14/19 il primo quarto, poi 21/29 al 7° minuto del secondo quarto -, subentra la reazione friulana che con un ottimo 11/1 si porta in men che non si dica sul 32/30 al termine del primo tempo. Grande equilibrio nel terzo periodo conclusosi sul 50/47 per Delser. Poi nel quarto sul punteggio di 64/62 per il team di Riga, VelcoFin InterLocks sfodera un finale perfetto piazzando un 4/10 che fa concludere la gara sul 72/68 per i colori biancorossi.

Tabellini

Delser Udine: Ceppellotti 2, Ronchi 20, Penna 7,Bacchini 18, Tumeo, Turmel 10, Lizzi, Pontoni, Da Pozzo 7, Agostini 4, Casella ne. All Massimo Riga.

VelcoFin InterLocks: Antonello 3, Gorjanacz 20, Monaco 7, Garzotto 4, Fontana 4, Peserico, Sturma 9, Sasso 15, Reschigian, Castello 10. All.Marco Silvestrucci.

“C’è logicamente ancora molto da lavorare, ma penso che siamo sulla strada giusta. Ho visto grande voglia e grande entusiasmo. Sono soddisfatto” così si esprime con la consueta moderazione il coach vicentino alla conclusione della gara. Unica nota stonata della partita l’infortunio alla caviglia di Alice Peserico al 3°minuto. Ma ci si augura per lei come per Amatori un pronto recupero in vista dell’interessante torneo di fine settimana prossima (23/25 settembre) a Lignano con Udine, Trieste e Stella Azzurra Roma.

Ufficio Stampa

VelcoFin InterLocks Vicenza Basket Femminile