A2 – Vicenza spreca una ghiotta occasione, Ponzano vince nonostante tre assenze importanti

POSACLIMA PONZANO – VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA 57 – 43



(18-14, 12-8, 14-9, 13-14)



Posaclima: Iuliano, Favaretto, Varaldi, Gobbo, Tivenius. All.: Gambarotto.



Velcofin Interlocks: Vujacic, Amatori, Sturma, Castello, Peserico. All.: Silvestrucci.



TABELLINO



Posaclima: Iuliano 7 (3/8, 0/3), Favaretto 15 (5/7, 1/4), Varaldi 12 (3/5, 2/6), Gobbo 6 (3/8 da 2), Tivenius 10 (3/8 da 2); Mioni 7 (3/4 da 2), Rosar (0/1, 0/1), Zuccon, Ballarin, Zanatta. N.e.: Pellegrini, Bianchi. All.: Gambarotto.



Velcofin Interlocks: Vujacic 6 (1/3, 0/1), Amatori (0/2, 0/2), Sturma 14 (7/11 da 2), Castello 6 (3/7, 0/2), Peserico 2 (1/8, 0/1). Antonello 10 (1/1, 2/4), Monaco (0/1, 0/1), Garzotto, Fontana 2 (1/3, 0/5), Sasso 3 (0/4, 1/1), Reschiglian (0/1 da 3). All.: Silvestrucci.



Note: Antisportivo a Mioni 9’01’’ (18-12)



I primi due punti del match escono dalle mani di Varaldi. La tensione dell’importante sfida si fa sentire: Vincenza si sblocca dalla lunetta con Vujacic, ma l’asse Favaretto-Gobbo riporta Ponzano in vantaggio. Castello e Sturma mettono a referto 4 punti per il controsorpasso vicentino sul 6 a 7. Favaretto dalla sua mattonella blocca il parziale biancorosso e lancia quello della Posaclima con 9 punti consecutivi. Castello e Vujacic mantengono Vicenza in scia della Posaclima. Il 2+1 di Varaldi che raccoglie un assist di Tivenius lancia Ponzano sul +8: coach Silvestrucci è costretto a chiamare timeout (18-10). Due errori di Ponzano regalano 4 punti facili ad Antonello che chiude il quarto sul 18 a 14 Posaclima.



Dopo il break sono Mioni e Tivenius a firmare un parzialino di 5 a 0. Vujacic e Castello accendono la battaglia. A rispondere ci pensano Iuliano e capitan Gobbo. Vanessa Sturma (10 punti a metà gara) tiene in linea di galleggiamento la Velcofin Interlocks, ma una giocata da 3 punti di Mioni fa saltare un Palacicogna gremito da pubblico (quasi 200 spettatori). Il primo tempo finisce 30-22.



Si rientra dagli spogliatoi e Varaldi punisce da 3, trovando il +11 Posaclima Ponzano. Iuliano infierisce su Vicenza e con Gobbo e la solita Varaldi arriva il +16, massimo vantaggio. Monaco in contropiede prova a ribaltare l’inerzia ma Favaretto non ci sta, ritrova il fondo della retina e rilancia Ponzano. Antonello dai 6.75 e riduce lo svantaggio e chiude il quarto sul 44 a 31.



L’ultima frazione di gioco è aperta dalla cecchina Elena Sasso da dietro l’arco (60% a 3 in stagione!); Antonello rincara la dose per un parziale di 0-5. Mioni punisce la difesa a zona di Vicenza e fa respirare la formazione di coach Gambarotto (48-36). Torna a bersaglio anche Sturma, ma Favaretto è caldissima e tiene a distanza di sicurezza le avversarie. L’ultimo sussulto della Velocofin è la seconda tripla di Antonello(48-41). A mettere la parola fine ci pensa Sofia Varaldi, MVP della gara con 12 punti, 13 rimbalzi, 3 recuperi e una stoppata. Ponzano vince la prima in casa 57 a 45 e torna a correre in classifica.



Le dichiarazioni di coach Gambarotto a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=4enx502ZA94

Vettori Matteo