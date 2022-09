A2 – Vicenza supera Rovigo nel primo test. Domani sfida contro Udine

Continua la preparazione per la formazione allenata da Marco Silvestrucci a ormai 25 giorni dall’inizio del campionato. E’ già in archivio la prima amichevole disputata sabato contro il Rhodigium, conclusasi sul 61-60 ( 14/13, 16/21, 19/9) per le vicentine con il seguente tabellino: Monaco 8, Sturma 3, Garzotto 4, Goranjacz 4, Antonello 7, Fontana 2, Sasso 10, Reschigian 6, Peserico 10, Castello 7. Non entrate perchè infortunate Zadra, Bellon e Amatori. Già domani mercoledì VelcoFin InterLocks si reca a Udine per la seconda amichevole della stagione che si disputerà alle 18.30 al PalaBenedetti. La squadra allenata dal riconfermato Massimo Riga è rinnovata rispetto a quella dell’ultima stagione che la vide tra le protagoniste in assoluto. In entrata Giorgia Bovenzi ex Capri, Sara Ronchi ex Geas, Ludovica Tumeo cl 2005 da Ragusa e la lunghissima e brava straniera Turmel proveniente da Brescia. In uscita Turel, Blasigh e Missinelli. Per il team berico sicura l’assenza di Amatori, ancora alle prese con un infortunio alla caviglia, che però dovrebbe risolversi positivamente in tempi brevi.

