A2 – Vicenza torna al successo, battuta Alpo

A.S. Vicenza – Drain by Ecodem Alpo 74 – 62 (22-18, 38-32, 58-42, 74-62)

A.S. VICENZA: Monaco* 11 (1/2, 1/3), Grazian NE, Lazzaro 7 (2/4, 1/3), Priante NE, Mioni, Gobbo* 5 (1/5 da 2), Villarruel* 20 (6/7, 0/4), Colabello, Vella* 10 (3/6, 1/1), Tibè* 15 (4/11 da 2), Sartore NE, Tagliapietra 6 (1/2, 1/2)

Allenatore: Rebellato C.

Tiri da 2: 18/37 – Tiri da 3: 4/14 – Tiri Liberi: 26/41 – Rimbalzi: 41 14+27 (Tibè 17) – Assist: 13 (Vella 4) – Palle Recuperate: 14 (Lazzaro 3) – Palle Perse: 21 (Lazzaro 5) – Cinque Falli: Monaco, Vella

DRAIN BY ECODEM ALPO: Vespignani* 17 (4/8, 1/3), Conte* 25 (4/6, 3/11), Dell’Olio* 6 (2/4, 0/1), Reani*, De Marchi, Gualtieri NE, Dzinic* 3 (1/5 da 2), Bertoldi NE, Vitari, Coser 6 (3/7, 0/1), Mosetti 5 (1/3, 0/1), Franco NE

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 15/35 – Tiri da 3: 4/19 – Tiri Liberi: 20/25 – Rimbalzi: 29 9+20 (Dzinic 6) – Assist: 7 (Vespignani 3) – Palle Recuperate: 8 (Conte 4) – Palle Perse: 21 (Vespignani 4) – Cinque Falli: Dell’Olio, Reani, Coser

Arbitri: Rubera L., Parisi A.