A2 – Vigarano ancora in crescita, successo nel test di Mantova

Altro buon test per la Pallacanestro Vigarano del coach Massimo Borghi che, a due settimane dal debutto in campionato sul campo di Roseto, ha espugnato Mantova. Biancorosse prive di Bocola, brave a portare tre giocatrici in doppia cifra. Dopo aver perso 24-15 il primo parziale, capitan Sorrentino e compagne hanno conquistato gli altri tre parziali 12-13, 10-16 e 14-19. Al 40’ sarà 60-63.

Basket 2000 San Giorgio – Pallacanestro Vigarano 60 – 63 (24-15, 12-13, 10-16, 14-19)

Il tabellino: Conte ne., Sorrentino 19, De Rosa 2, Perini 13, Olajide 6 +11 rimbalzi, Grymek 12 + 10 rimbalzi, Cecili 5 + 6 assist, Smajic ne., Pepe, Marchi 6. All.Borghi.

Dichiarazioni

Massimo Borghi: “È stato un netto avvio in salita, Mantova è partita con l’atteggiamento giusto e sul pressing ci ha messo in grossa difficoltà, poi con l’andare della partita siamo riuscite a trovare il nostro ritmo. Come immaginavamo è stata una partita ad altissima intensità per 40 minuti dove siamo riuscite a trovare le nostre chimiche grazie ad un ottimo gioco di squadra dal terzo quarto in poi. Noi avevamo un’assenza importante per gli equilibri di squadra, senza Giorgia Bocola ha dovuto fare gli straordinari Enrica Pepe, classe 2004, che come al solito quando è tirata in causa fa il suo dovere magnificamente e cresce ogni giorno di più. Ora abbiamo l’ultimo impegno prima dell’inizio della stagione a Battipaglia dove proveremo ancora una volta a migliorare quello che ci ha messo in difficoltà in questa amichevole”.

Giulia Cecili: “È stata una partita intensa fin dall’inizio, loro sono una buona squadra, ci ha messo inizialmente in difficoltà la loro fisicità e il loro pressing difensivo. Nel terzo quarto siamo entrate con più grinta e in difesa siamo riuscite a recuperare più palloni e prendere fiducia in attacco. È stato un buon test che ci ha dimostrato che possiamo fare bene”.

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano