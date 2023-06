A2 – Vigarano, il punto della situazione con il presidente Gavioli

La chiusura della stagione 2022/2023 della Pallacanestro Vigarano è datata ormai più di un mese e mezzo fa, con la salvezza centrata al secondo turno play out contro il Cus Cagliari. Da allora il presidente Marco Gavioli ha lavorato alacremente per la nuova stagione, incontrando fuori dal parquet tante difficoltà.

Presidente Gavioli, ritorniamo sulla salvezza raggiunta?

“E’ sicuramente stato un risultato importante, che ci ha assorbito con energie fisiche e mentali. C’è molta soddisfazione, anche e soprattutto perchè raggiunto in condizioni difficili: molte assenze e tante giovanissime in campo. Lo staff ha reagito con lucidità alle dimissioni del coach Massimo Borghi portando a casa il risultato”.

Guardando alle ultime stagioni, anche considerando la pandemia da Covid, i momenti complicati sono stati tanti, ma pure quelli positivi non sono mancati. È così?

“Le ultime stagioni sono state durissime, abbiamo reagito a varie difficoltà. Ricordo a tutti che in Serie A1, tre stagioni fa, siamo stati l’unica squadra dei campionati nazionali a retrocedere con il Covid senza poter disputare le ultime gare. Abbiamo però ritarato il progetto con molte difficoltà, optando per giocare con le giovani e cambiato le strategie. Devo dire che il coinvolgimento del pubblico nelle ultime partite di play out è la dimostrazione che la strada è stata quella giusta”.

Guardiamo avanti. Che cosa c’è nel futuro della Pallacanestro Vigarano?

“Il futuro deve fare i conti con la crisi economica nella vita e dello sport. Il main sponsor Ti Ristrutturo non ci ha ancora saldato il contratto, anzi non ci ha mai pagato quanto pattuito pur in presenza di contratti firmati e questo ovviamente ci mette in grossa difficoltà. La pratica passerà in mano ai legali e faremo valere le ragioni nelle sedi competenti con relativa richiesta di danni. Programmare il futuro passa anche dallo sbrogliare questa matassa. Devo dire che lo choc è stato improvviso ed inaspettato. Stiamo lavorando per superare anche questa nuova difficoltà. Abbiamo sospeso alcune strategie di mercato per occuparci di questo. Mi sento di dire che serve una mano dal territorio, dal Sindaco di Vigarano e dagli imprenditori locali grandi e piccoli: sarebbe un piccolo grande passo”.

Che Pallacanestro Vigarano 2023/2024 vedremo? “Il progetto tecnico per la nuova stagione era ampiamente impostato. Bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo ed avere ancora pazienza perchè siamo impegnati su altri fronti. Riprenderò a breve il discorso allenatore e quello relativo ai rinnovi di staff, giocatrici e collaborazioni con la società satellite, ma ora devo concentrare l’attenzione sulla base economica. Posso dire che il coach sarà della zona. La squadra? Non mi spaventa la costruzione del nuovo roster: abbiamo sempre fatto giocare le giovani e vinto tante scommesse. Non ci discosteremo da questa linea. Eventuali conferme? Chi vuole aspettare, bene, chi non aspetta sarà sostituito”.

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano