A2 – Vigarano sbanca Ancona

ANCONA. Aspettando il finale di Abano Terme-Treviso, la Giara del coach Andrea Castelli ha fatto il suo, espugnando con grande merito il Pala Scherma di Ancona, alla chiusura di 40’ praticamente sempre condotti. Successo di squadra (55-66 il punteggio finale) per le biancorosse, sospinte, a livello realizzativo, dal terzetto composto da Siciliano, Cutrupi e Gorjanacz. I play out sono vicinissimi.

Già nei primi 10’, dopo l’equilibrio iniziale (5-6 al 4’), la Giara prova l’allungo con Siciliano e Cutrupi, ben coadiuvate da Tintori (11-16 al 9’), ma sarà nei secondi 10’ che le biancorosse del coach Castelli aumentano i giri del motore offensivo e trovano canestri davvero importanti, prima con Siciliano (15-25 al 14’), poi con Gorjanacz. Siciliano, ancora e sempre lei, è brava a sfruttare il fallo antisportivo comminato a Rizzo per portare sul +17, 15-32, la propria squadra (16’). Ancona non ci sta e rientra grazie soprattutto a Yusuf (11 punti al 20’), riportandosi sul -11: al 18’ è 23-34, che diventa 25-36 all’intervallo lungo, con il terzetto Siciliano-Cutrupi-Gorjanacz protagonista in casa Giara.

Lo sprint offensivo di Siciliano durante i primi minuti della ripresa consentono alla Giara di allungare definitivamente, al 28’ arriva il +20 (30-50), che diventa +23 al 30’, grazie alla tripla di Armillotta sulla sirena del parziale. Gli ultimi 10’ sono un lunghissimo garbage time. Vigarano mantiene il vantaggio e centra con grandissimo merito il quarto successo stagionale. Domenica prossima, sarà trasferta a Vicenza.

BASKET GIRLS ANCONA-GIARA VIGARANO 55-66 (13-16, 25-36, 30-53).

BASKET GIRLS: Pierdicca ne, Rizzo 5, Francia 2, Pelizzari 2, Carloni ne, Manizza, Barbakadze 4, Yusuf 15, Dinga-Mbomi 8, Malintoppi 19. All.Piccionne.

GIARA: Conte 3, Tintori 3, Feoli, Di Mauro 2, Siciliano 24, Cutrupi 17, Minelli 4, Gorjanacz 10, Armillotta 3, Pepe. All.Castelli.

Arbitri: Valletta e Paglialunga.

Note: spettatori 50 circa. Fallo antisportivo comminato a Rizzo al 15’.

UFF.STAMPA GIARA VIGARANO