A2 – Vigarano, tutto facile nel test contro Puianello

Altro test più che positivo per la Pallacanestro Vigarano del coach Massimo Borghi, che nel pomeriggio di sabato scorso ha superato Puianello con il finale 78-35 (20-5, 25-7, 11-18, 22-5 i parziali dei quarti).

Buone indicazioni generali per lo staff tecnico biancorosso, che continua a vedere miglioramenti a livello tecnico tattico e non solo. Il gruppo di giorno in giorno migliora l’amalgama e sabato scorso coach Borghi ha dato spazio a tutte le proprie giocatrici, con Perini restata sul parquet oltre 26’ come massimo minutaggio. Tre biancorosse in doppia cifra, capitan Sorrentino (15 punti), Perini (13) e Olajide (13 punti e 8 rimbalzi), con Grymek (9 punti, 6 falli subiti e 5 rimbalzi) e Cecili (7 punti, 3 falli subiti e altrettanti assist smazzati) sempre più dentro la squadra. La terza settimana di lavoro è finita nel migliore dei modi, le biancorosse hanno già ripreso a lavorare in vista della prossima uscita amichevole, fissata a Cavezzo venerdì sera, con palla a due alle ore 20.

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano