A2 – Virtus Cagliari in quarantena, rinviate le sfide con Livorno e Civitanova

CAGLIARI. La S.S. Virtus Cagliari comunica che la gara tra la Virtus Cagliari e la Jolly Acli Livorno, valida per il sesto turno di ritorno del campionato di serie A2 femminile, in programma domenica 14 febbraio 2021 (Pala Restivo, ore 15,45), e la successiva sfida contro Il Civitanova Marche del 20 febbraio, è rinviata a data da destinarsi.

Il provvedimento è stato preso a titolo prudenziale, a seguito della disposizione dell’ATS Sardegna, che ha messo in quarantena domiciliare l’intero gruppo squadra che ha avuto contatti stretti con un caso confermato di Covid. In conseguenza di ciò, come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra è stato sottoposto a tampone molecolare.

Ufficio Stampa Virtus Cagliari