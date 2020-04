A2 – Viterbo, chiusura di stagione anticipata e programmi futuri

Si è chiusa in anticipo, dopo la richiesta della Lega poi accolta dalla FIP in seguito

all’emergenza Coronavirus, la stagione agonistica 2019/2020 della Belli 1967

Landscape Viterbo, protagonista nel campionato di serie A2 di basket femminile.

Quando ancora si era lontani dalla fine della stagione regolare e dalla successiva

appendice di playoff e playout, è arrivato l’annuncio da parte dei vertici federali che

hanno preferito evitare inutili rischi dichiarando concluso il campionato senza

promozioni e senza retrocessioni.

Non si ripartirà quindi con le gare, né a porte chiuse né con il pubblico, e tutte le

società hanno dovuto iniziare a programmare con largo anticipo la stagione

2020/2021.

“Intanto vogliamo ringraziare gli sponsor che ci hanno sostenuto in questa

impegnativa stagione di serie A2 – commenta il presidente della società Francesca

Meloni -, iniziando da Belli 1967 Landscape e Conto Graph che sono stati al nostro

fianco con la passione e con l’impegno economico. Sapevamo sin dall’inizio che

sarebbe stata dura competere con avversarie accreditate di un budget molto

superiore ma ce l’abbiamo messa tutta e siamo soddisfatti di quello che abbiamo

fatto. Dal punto di vista dei risultati stavamo vivendo una stagione difficile ma

abbiamo visto crescere le nostre giovani nel corso del campionato, si sono

conquistate minuti in campo ed hanno acquisito personalità e fiducia che saranno

preziose nelle stagioni a venire. Ci dispiace in particolare per lo stop ai campionati

giovanili, proprio perché il lavoro fatto per tutto l’anno stava dando ottimi frutti e i

nostri team stavano lottando per conquistare traguardi importanti. Voglio

comunque ringraziare tutto lo staff e tutte le ragazze che non hanno mai fatto

mancare il loro impegno e la loro professionalità”.

La decisione presa dalla FIP ha quindi “azzerato” tutto per quel che riguarda

l’aspetto agonistico ma il prossimo anno i campionati ripartiranno: “E noi avremo

ancora il diritto a prendere parte alla serie A2 – prosegue Francesca Meloni – ma

abbiamo bisogno di risorse per poter partecipare e non sappiamo ancora se tali

risorse ci saranno. Quest’anno, oltre agli sponsor, abbiamo avuto al nostro fianco

tanti tifosi e privati cittadini che hanno dato il loro prezioso contributo ma sarà

fondamentale trovare altri partner per poter programmare in modo adeguato il

prossimo campionato. Speriamo che qualcuno si faccia avanti per consentirci di

conservare il nostro posto in serie A2 e garantire a Viterbo la partecipazione ad un

campionato nazionale”.

Uff stampa Belli 1967 Landscape Viterbo