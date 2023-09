Al torneo internazionale di Tarbes il Famila Wuber Schio supera agevolmente IDK Euskotren

Arriva nella prima giornata del torneo internazionale di Tarbes la prima vittoria in preseason del Famila Wuber Schio (dopo le due sconfitte di misura contro London Lions in Slovenia nello scorso weekend). In una partita mai in discussione, affermazione netta delle orange per 81-58 contro le spagnole dell’Euskotren grazie, in particolar modo, ai 20 punti di Verona (con un precisissimo 4/5 dall’arco) e la doppia doppia di Guirantes (14 punti e 13 rimbalzi); stessi punti anche per Reisingerova mentre ha chiuso in doppia cifra pure Chagas a quota 10.

Soddisfatto l’entourage scledense per i progressi che si stanno vedendo in campo alla terza settimana dal raduno e per l’alchimia che si sta creando nel gruppo. Ancora da registrare alcuni meccanismi, com’è normale che sia in questa fase di stagione, ma la strada intrapresa è quella giusta. Domani alle 18 Sottana e compagne affronteranno in finale la vincente di Montpellier vs Tarbes.

Famila Schio – IDK Euskotren 81-58 (21-12, 50-33, 63-47)

Famila Schio: Bestagno 9, Sottana ne, Sivka 4, Verona 20, Guirantes 14, Crippa 6, Chagas 10, Keys 4, Penna 0, Reisingerova 14

IDK Euskotren: Elzaurdi 3, Prieto Martinez 13, Gonzalez Duarte 4, Perez Imaz 0, Diaz Castellano ne, Westerik 6, Espana Almendro 7, Whalen 11, Massey 4, Tunstull 10

UFF.STAMPA FAMILA BASKET SCHO