Allenatori di A1F e A2F: “Ecco la nostra soluzione alle società”

Con il presente comunicato Noi sottoscritti, Allenatori e Vice-allenatori di A1 e A2 Femminile, sentiamo la necessità di esprimere una posizione di Categoria riguardo alla situazione di emergenza creatasi, con un pensiero che va subito ai tanti che stanno soffrendo e soffriranno. Noi siamo fermamente convinti che proprio ora il nostro apporto non possa e non debba essere ignorato: siamo vigili e attivi nel cercare soluzioni per salvaguardare e tutelare il Basket Femminile Italiano.

In primis, forti di questa consapevolezza, vorremmo essere noi a proporre una soluzione alle società, preso atto della conclusione della Stagione di Serie A 2019-20, stabilendo volontariamente di ritoccare i nostri ingaggi di una percentuale massima del 15% del compenso annuale, cifra che riteniamo rispettosa di tutte le componenti coinvolte. Vorremmo inoltre, tutti coesi in questa richiesta, che venissero trattate con delicatezza e sensibilità le situazioni di coloro che percepiscono compensi molto esigui e contano su questo unico reddito per sé e magari per la propria famiglia.