Altro test positivo per Solmec Rhodigium Basket: vittoria contro Selargius

La Solmec Rhodigium Basket porta a termine un altro test positivo nell’avvicinamento all’inizio del campionato. La società presieduta da Maria Paola Galasso si è imposta, al termine di una partita sempre in discussione, per 68-63 nei confronti di San Salvatore Selargius.

La partita è iniziata nel segno della squadra sarda, in particolare di Mounia El Habbab. La giocatrice di Selargius ha aperto con i primi 7 punti per la propria squadra. Dopo una partenza complicata (1-7), la Rhodigium si riprende, trovando il primo vantaggio della gara sul 8-7. Dopo aver toccato il 14-10, la Rhodigium subisce il ritorno delle avversarie: il primo periodo finisce 14-15. Un secondo periodo molto combattuto e vivace finisce in pareggio (20-20), con Selargius che va negli spogliatoi in vantaggio per 34-35.

Nel secondo tempo, fino alla fine della partita, le due squadre si sono scambiate il vantaggio ripetutamente. Nessuna delle due compagini è riuscita a scappare nel punteggio. Sul canestro di Silvia Viviani la Rhodigium mette il muso avanti alla fine del terzo periodo per 52-50. Nell’ultimo periodo la stanchezza di entrambe le squadre si è fatta sentire: il punteggio è rimasto pressoché invariato per metà quarto. Una tripla avversaria ha sbloccato il punteggio, dando il vantaggio alla squadra cagliaritana. Da lì entrambe le squadre hanno iniziato a segnare: negli ultimi minuti di partita ci sono stati molteplici cambi di leadership. Virginia Furlani è la grande protagonista degli ultimi possessi 3 su 4 ai liberi ed una grande difesa su El Habbab costringe le ospiti al fallo sistematico: i liberi di Viviani e Michela Battilotti chiudono la pratica, è vittoria Rhodigium per 68-63. Si è giocato poi un ulteriore quarto da 10 minuti a tempo continuato, che ha visto Selargius trionfare col punteggio di 16-5.

Una vittoria di prestigio quella conquistata contro Selargius da parte della Rhodigium, che dà ulteriore fiducia in vista del prossimo campionato di Serie A2. Nella giornata di Sabato le giocatrici rosso-blu avrebbero dovuto giocare a Mantova un’amichevole contro Basket 2000 San Giorgio. Purtroppo, per indisponibilità della Rhodigium, la partita non verrà disputata. Entrambe le società si scusano per il disagio: il precampionato di Rovigo si concluderà Domenica 1 Ottobre con il match interno contro Pallacanestro Vigarano (18:30).

Giulia Pegoraro, allenatrice Solmec Rhodigium Basket: “Con l’avvicinamento imminente della prima partita stagionale, stiamo cominciando a vedere i primi risultati a livello di gioco e collaborazioni tra le giocatrici. Stiamo crescendo dal punto di vista fisico: ci sono delle giocatrici già in piena forma in vista del campionato, dovremo cercare di preservarle per non avere un calo di forma. Le giocatrici più giovani stanno capendo il loro ruolo e la loro importanza di settimana in settimana. Siamo sulla strada giusta, credo che arriveremo pronte all’inizio del campionato. Ci tengo a ringraziare Selargius per la bella amichevole, svolta in serenità e con una correttezza estrema”.

Solmec Rhodigium Basket – San Salvatore Selargius 68-63 (14-15, 20-20, 18-15, 16-13)

Rhodigium: Viviani 17, Martin 3, Tumeo 10, Battilotti 11, Bonivento, Marchetti, Hatch 7, Furlani 6, Ballarin, Zanetti 12, Poletto 2. All. Pegoraro.

Selargius: Lai, Reani, El Habbab 22, Mura 6, Pandori 10, Berrad 5, Granzotto, Valenti 2, Ceccarelli 3, Lapa, Porcu, Corongiu 2, Pavrette 13, Poddighe, Corso. All. Righi.

UFF.STAMPA RHODIGIUM BASKET