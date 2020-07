Anche Trieste guarda al basket femminile: accordo per lo sviluppo del ASD Futurosa

Allianz Pallacanestro Trieste ha definito oggi un importante accordo di collaborazione con la ASD Futurosa. Si tratta di una partnership che ha l’obiettivo di costruire un progetto integrato, nell’ambito del quale “La pallacanestro femminile possa avere un ruolo ancora più ampio in città. Stiamo lavorando con impegno – ha dichiarato il presidente di Allianz Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci – per interpretare i tempi attuali. Tempi in cui dobbiamo superare gli effetti della pandemia, ma anche tempi nei quali vogliamo creare una comunità di appassionati di basket sempre più unita e più forte. Il tema del basket femminile è aperto da molto tempo: se vogliamo crescere, dobbiamo farlo a 360 gradi e il settore femminile va incluso nel nostro progetto”.

La collaborazione con Futurosa esiste già da qualche anno, anche se in maniera informale, posto che Futurosa è il naturale approdo delle bambine che praticano il minibasket in seno a Basket Trieste. “Ora questa relazione viene rafforzata – ha concluso Ghiacci – in una sorta di gemellaggio che rappresenterà per Futurosa la possibilità di crescere ancora e accedere a una platea più ampia e per Allianz Pallacanestro Trieste di spaziare in tutto il mondo del basket, includendo Futurosa nelle proprie strategie di marketing e comunicazione”.

“La collaborazione con Allianz Pallacanestro Trieste è la naturale evoluzione del rapporto che da anni esiste tra le nostre due società e anche con il Basket Trieste – ha spiegato il Presidente di Futurosa Davide Fornasaro – un rapporto solido che proseguirà ora con ancora più forza. Futurosa ha già un importante settore giovanile, con tante atlete che hanno vestito l’azzurro e stanno avendo percorsi importanti e la nostra squadra, prima dello stop anticipato, era terza in classifica in serie B. Da tre anni inoltre abbiamo lanciato il “Progetto Donna” che punta a dare a tutte le ragazze la possibilità di giocare a basket, a qualsiasi livello. È una base solida e grazie a questa nuova collaborazione con Allianz Pallacanestro Trieste potremo proseguire su questa strada, continuando a strutturaci e facendo crescere il basket femminile e tutto il movimento”.

Matteo Zanini

Responsabile Ufficio Stampa