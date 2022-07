Anna Rescifina giocherà con le American University Eagles: “Andare negli USA era quello che desideravo”

Play-guardia di 1,82 , classe 2003, nell’ultima stagione in doppio tesseramento, ha disputato con il Ponzano Basket il campionato di serie A2 nord raggiungendo i play-off, mentre con la Reyer Venezia il campionato Under 19 conquistando il secondo posto alle Finali Nazionali. Adesso Rescifina è pronta a partire per l’America dove a Washington l’aspettano le “Eagles” dell’American University.

La squadra allenata dal coach Tiffany Coll, partecipa alla 1^ Division della NCAA e nell’ultima stagione ha vinto la Patriot League ottenendo l’accesso alla MARCH MADNESS.

Gli ottimi risultati scolastici e l’ottenimento degli attestati d’inglese TOEFL, SAT e Cambridge, hanno permesso ad Anna, di ottenere la borsa di studio che gli permetterà di studiare nella prestigiosa Università privata di Washington.

” Finita la stagione, mi sono concentrata nello studio per gli imminenti esami di maturità, nel frattempo si prospettavano diverse opportunità per il mio futuro cestistico in Italia, Spagna ma soprattutto Stati Uniti – dichiara Anna – quando ho ricevuto la chiamata di Tiffany Coll, non ci ho pensato due volte. Credo che giocare in America sia il sogno di tutti. In Italia, studiare e praticare sport ad alto livello è, se non impossibile, quantomeno difficile, negli USA è una formula collaudata.

“Personalmente sono convinta che questa esperienza umana e sportiva completerà la mia maturazione a livello tecnico, fisico e personale, così da potermi far trovare pronta quando arriverà il momento di rindossare la maglia azzurra con la scritta Italia sulle spalle”