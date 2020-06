Salgono a tre le squadre che hanno chiesto ripescaggio in A2. Dopo Bolzano e Firenze, è ora il turno dell’Alma Basket Patti. Da due anni la formazione siciliana è stabilmente in vetta nel proprio girone regionale e lo scorso anno fu eliminata ai playoff da Viterbo. Le ragazze di Mara Buzzanca hanno raccolto ottimi risultati anche in questo campionato, cogliendo 12 vittorie e 1 sola sconfitta.