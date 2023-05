B Femminile Concentramento di Roma – Cagliari travolge la Rainbow

Roma. Bene così. La Virtus Cagliari fa sua prima sfida degli spareggi promozione battendo nella Capitale sul campo neutro del Basket Roma, la compagine siciliana del Team Rainbow Viagrande per 88-48. Buona la prima, ma domani decisiva sarà la gara che si giocherà contro il Magnolia Campobasso (palla a due alle ore 16). In palio l’accesso alla fase successiva per la promozione in serie A2.

Una bella Virtus quella che questa sera ha superato la compagine siciliana. Determinazione, precisione al tiro, velocità e presenza sotto le plance, sono stati gli ingredienti che hanno permesso alla formazione allenata da Fabrizio Staico di superare, quasi senza intoppi, il Viagrande. E’ stata una vittoria del gruppo anche se i canestri di Bosilj (19), Turel (14) e Lussu (10) sono stati determinanti per il successo delle cagliaritane. Positivo l’esordio di Anna Turel, la sua presenza e i suoi canestri hanno dato maggior fiducia al quintetto in campo. Bene l’attacco, ma anche la difesa ha davvero concesso poco al quintetto avversario. Presente, puntualmente sotto le plance con Bosilj, ma anche con Bianconi e Kozhobashiovska.

Virtus che è andata gradatamente in crescita nel corso del match, con il Viagrande che è riuscita a rimanere costantemente a contatto con le cagliaritane solo nei primi 10’, poi Lussu e compagne hanno preso le misure, mettendo e un muro tra loro e le siciliane, andando in controllo nel corso dei quarti. Già dopo pochi minuti dalla palla a due iniziale, la Virtus prova a staccarsi con Bosilj (15-8). La squadra di Gaetano Gebbia risponde a dovere. Il primo parziale è delle cagliaritane che chiudono sul 17-14. Alla ripresa la Virtus corre, ma soprattutto lotta su ogni pallone. Palle recuperate che diventano occasioni per contropiede o tiro da fuori. Buone le percentuali di Bosilj, ma anche Turel non è da meno. Il neo acquisto virtussino, si alterna in cabina di regia con Pellegrini, Corda e Lussu, ma quel che conta è che riesce a trovare la via del canestro e consente alle compagne di arrivare con facilità ai due punti (30-19 al 16’). La Virtus allunga e al riposo il vantaggio, meritato è delle cagliaritane: 37-26. Un parziale importante ma non certo decisivo. Coach Staico chiede maggiore intensità alle ragazze in campo, ma anche un gioco essenziale evitando le palle perse e gli errori che potrebbero risultare pericolosi. La squadra è in partita, ma anche indemoniata. Getta anima e cuore su ogni pallone e con un parziale di 29-10, si allontana pesantemente. In cabina di regia Giulia Corda e Turel smistano palloni e fanno volare la squadra che a questo punto ipoteca il successo (66-36 al 30’). Negli ultimi 10’ la Virtus mantiene alta la concentrazione. Viagrande è in confusione. Cerca di riordinare le idee e avvicinarsi, ma senza grandi chance. Cagliari controlla e chiude con le braccia al cielo.

Virtus Cagliari: Bianconi 3, Kozhobashiovska 6, Lussu 10, Lucchini 6, Pasolini 2, Corda 10, Bosilj 19, Turel 14, Podda, Demetrio Blecic 8, Pellegrini Bettoli 2, Salvemme 8. Allenatore: Fabrizio Staico. Assistente: Stefano Schirru.

Team Rainbow Viagrande: Amico 4, Semenchuk 5, Spampinato 16, Katerynchyk 5, La Manna, Giacobbe, Bosio 8, Scalia, Bostotska 5, Ivaniuk 5. Allenatore: Gebbia.

Arbitri: Bernardo e Quaranta.

Parziali: 17-14; 19-12; 29-10; 22-12.

UFF.STAMPA VIRTUS CAGLIARI