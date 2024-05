Fase nazionale – concentramenti



Saranno formati quattro concentramenti di 4 squadre ciascuno come sotto specificato. Le squadre si affronteranno con gare di andata e ritorno secondo il calendario di seguito indicato, precisando che la gara di andata sarà giocata in casa della prima nominata. Le gare potranno terminare in parità. Gli eventuali tempi supplementari saranno disputati solamente nella gara di ritorno in caso di parità di differenza punti considerando le due gare.

Concentramento n. 1



SEMIFINALI (26 maggio e 2 giugno 2024)

Gara A) Virtus Cagliari (SPR 2) – Pontevico Basket (LOMBARDIA 1)

Gara B) Melsped Padova (TRV 2) – Chemco Puianello (EMR 2)

FINALE (9 e 16 giugno 2024)

vincente gara B – vincente gara A



Concentramento n. 2



SEMIFINALI (26 maggio e 2 giugno 2024)

Gara A) Magnolia Campobasso (SPR 1) – Giants Basket Marghera (TRV 1)

Gara B) BKB Torino (PIEMONTE 1) – Basket Canegrate (LOMBARDIA 2)

FINALE (9 e 16 giugno 2024)

vincente gara B – vincente gara A



Concentramento n. 3



SEMIFINALI (26 maggio e 2 giugno 2024)

Gara A) Basketball Sisters (EMR 1) – Edelweiss Albino (LOMBARDIA 3)

Gara B) Sirio Salerno (CAMPANIA 1) – Pallacanestro Perugia (LAZIO 2)

FINALE (9 e 16 giugno 2024)

vincente gara B – vincente gara A



Concentramento n. 4



SEMIFINALI (26 maggio e 2 giugno 2024)

Gara A) Jolly Livorno (TOSCANA 1) – S.Raffaele (LAZIO 1)

Gara B) Basket Cavezzo (SPR 3) – Virtus Ariano Irpino (CAMPANIA 2)

FINALE (9 e 16 giugno 2024)

vincente gara B – vincente gara A