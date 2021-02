B FEMMINILE VENETO al via, ecco i due gironi

FORMULA CAMPIONATO:

Squadre partecipanti: 11 squadre

1°Fase Qualificazione:

Due gironi con gare di andata e ritorno all’italiana, dal 07/03/2021 al 06/05/2021

Girone Est Girone Ovest

440 A.S.D. PALL. INTERCLUB MUGGIA

614 U.S. DIL. THERMAL BASKET

274 JUNIOR BASKET SAN MARCO

1895 PRIMULTINI BASKET MARANO

3360 GIANTS BASKET MARGHERA

4047 ASD BASKET MONTECCHIO MAGG.

25584 A.S.D. SISTEMA ROSA PALL.

52143 RHODIGIUM BASKET A.D.

51844 FUTUROSA TRIESTE A.S.D.

52788 ASD BASKET ROSA BOLZANO

52418 NUOVA PALL. TREVISO

Andata Giornata Ritorno

Domenica 7 marzo 2021 1 Domenica 11 aprile

Domenica 14 2 Domenica 18

Domenica 21 3 Domenica 25

Domenica 28 4 Domenica 2 maggio

Mercoledì 31 5 Mercoledì 5

1°Fase Incrocio:

le squadre classificate dal 1° al 3° posto dei gironi Est e Ovest formeranno il girone “Oro” e giocheranno gare di andata e ritorno solo con le squadre NON incontrate nel girone precedente. Ogni Squadra conserverà i punti acquisiti nella 1ª Fase Qualificazione, limitatamente alle squadre dello stesso girone. La squadra vincitrice la Finale 1°/2° posto sarà decretata squadra Campione 2020/2021 (l’eventuale promozione e/o ammissioni a fasi successive di spareggio verranno comunicate dal Settore Agonistico);

le squadre classificate dal 4° al 6° posto dei gironi Est e Ovest formeranno il girone “Argento” e giocheranno gare di andata e ritorno solo con le squadre NON incontrate nel girone precedente. Ogni Squadra conserverà i punti acquisiti nella 1ª Fase Qualificazione, limitatamente alle squadre dello stesso girone. La squadra classificata al 5° posto, al termine del girone, verrà retrocessa al campionato di Serie CF 2021/2022;

per entrambi i gironi gare di andata e ritorno dal 16/05/2021 al 20/06/2021

Andata Giornata Ritorno

Domenica 16 maggio 2021 1 Domenica 06 giugno

Domenica 23 2 Domenica 13

Domenica 30 3 Domenica 20

Classifica finale del campionato:

1° – 6° posto le squadre classificate rispettivamente dal 1° al 6° posto al termine del girone “Oro”;

7° – 11° posto le squadre classificate rispettivamente dal 1° al 5° posto al termine del girone “Argento”;

Squadre riserva per il campionato di Serie BF 2021/2022:

I criteri per la stesura dell’elenco delle squadre riserva verrà comunicato in seguito, secondo la delibera decise dal Consiglio Regionale. Nel caso sopravvengano esigenze di forza maggiore, con conseguenti ritardi nell’inizio dei campionati, sospensioni e/o necessari recuperi delle gare del campionato stesso, l’Ufficiogare Regionale Veneto, in accordo con il Consiglio Regionale, si riserva la possibilità di modificare, in ogni suo possibile aspetto, la formula di svolgimento testé comunicata.

Il Responsabile dell’Ufficio Gare Regionale

Federico Salvego