Basket femminile A1, i segreti del successo di Famila Wuber Schio

Sono dodici gli scudetti vinti dal Famila Wuber Schio, con l’ultimo centrato pochi giorni fa, al termine di una stagione trionfale. Un successo frutto di tanta programmazione della società, oltre che del grande feeling tra il coach greco Dikeoulakos e la squadra.

Alla base del trionfo vi è un organico molto competitivo, un mix perfetto tra giocatrici italiane e straniere di alto profilo, capaci in più circostanze di fare la differenza. Senza trascurare l’incidenza che ha avuto la grande crescita registrata da tutto il movimento del basket femminile, importante volano per tutto il comparto.

Una stagione straordinaria per Schio

La vittoria dello scudetto di serie A1 di basket femminile da parte del Famila Wuber Schio, non è stata affatto una sorpresa per gli addetti ai lavori. Nei giorni antecedenti la finale, i noti bookmakers di scommesse online, erano concordi nel ritenere le giocatrici scledensi favorite sulla Virtus Segafredo Bologna. In realtà l’incontro è stato più sofferto del previsto, come dimostra il risultato finale di gara 2, terminato con il punteggio di 84-79.

Si chiude così una stagione straordinaria per le ragazze guidate da coach Dikeoulakos. In precedenza avevano infatti già vinto la Supercoppa (la 13esima per Schio) e la Coppa Italia (la 14esima nella storia). Perfino in Europa si sono fatte ben rispettare, centrando il terzo posto in Eurolega dopo aver superato Praga, prima squadra italiana a partecipare alle Final Four a distanza di 21 anni dall’ultima volta.

La simbiosi tra allenatore, squadra e club

Il titolo di Campione d’Italia per Schio è soltanto l’ultimo in ordine di tempo vinto da queste ragazze. A contribuire in maniera determinante al successo, l’arrivo due stagioni fa del coach greco Dikeoulakos. Tra i suoi dogmi vincenti, puntare a creare una difesa solida. In risalto inoltre la sua grande abilità nel formare un organico competitivo. Ad iniziare proprio da diverse azzurre, a cui sono state aggiunte giocatrici di rilievo internazionale, come la statunitense Howard, la spagnola Astou Ndour e la guardia Marina Mabrey.

A tutto ciò bisogna aggiungere il grande lavoro fatto dalla società, intervenendo in modo oculato sul mercato e costruendo le basi di quei risultati che si stanno meritatamente raccogliendo in questa stagione.

La crescita del basket femminile

Il movimento del basket femminile è in costante crescita in Italia, uno dei motivi che spinge i club a investire di più nel settore. Nelle due finali scudetto si sono registrati numeri importanti di presenze. In gara 1 al PalaDozza di Bologna sono stati più di 5 mila gli spettatori, a Schio oltre 2600. Si tratta di dati che fanno intuire come la palla spicchi in rosa sta appassionando sempre più i tifosi.

Indubbiamente un’ulteriore spinta al comparto e una maggiore visibilità, verrà data la prossima estate dalla nazionale femminile qualificata per i campionati europei. A settembre poi si ripartirà con una nuova emozionante stagione di A1 di basket. In pole per il titolo i roster di Schio, Bologna e Venezia.