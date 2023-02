Battipaglia ospiterà la Coppa Italia di Serie A2 Femminile

Dal 3 al 5 marzo Battipaglia ospiterà la Coppa Italia di Serie A2, giunta alla sua 26ª edizione.

La manifestazione si svolgerà nell’arco dei tre giorni e nello specifico con i quarti di finale venerdì 3 marzo, le semifinali sabato 4 marzo e la finale domenica 5 marzo.



Il Presidente della Lega Basket Femminile Massimo Protani: “La scelta di Battipaglia come sede della Coppa Italia di Serie A2, deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo LBF, premia una società che ha saputo esser un’importante risorsa per il nostro movimento, con un ottimo lavoro sia per quanto riguarda la componente agonistica che quella organizzativa e logistica. Con l’assegnazione dell’evento a una realtà meridionale, dopo la Coppa Italia di Sere A1 a Campobasso, siamo lieti di portare un’altra grande manifestazione al Sud, sicuramente un’occasione per incentivare lo sviluppo e il rilancio di grandi palcoscenici da vivere e conoscere”.



Il Presidente dell’OMEPS Afora Givova Battipaglia Giancarlo Rossini: “Un ringraziamento alla Lega Basket Femminile e alla Federazione Italiana Pallacanestro per l’assegnazione della Coppa Italia di Serie A2. Per me è un grande onore ospitare una manifestazione così importante proprio nella stagione in cui la società compie 60 anni di attività, un evento che darà ulteriore lustro a l’intero territorio”.

