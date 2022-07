Blue Lizard Basket Capri rinuncia al campionato di A2 2022-23

Con profonda tristezza, la Blue Lizard Basket Capri comunica che dovrà rinunciare al titolo di A2, guadagnato sul campo e difeso fino all’ultima partita di play out contro Savona.

Un amaro finale che la giovane società caprese ha cercato di scongiurare in ogni modo e che si trova invece, suo malgrado, costretta ad accettare dopo anni di sacrifici, come quelli segnati dall’emergenza Covid, che ci hanno visti lontani dall’Isola peregrinare per tanti campi di Napoli e provincia, con le conseguenti difficoltà logistiche ed economiche.

Oggi, che sarebbe stato finalmente possibile tornare a giocare sulla nostra Isola, dando al pubblico caprese, che con tanto affetto e vicinanza ha seguito tutte le imprese della squadra, la soddisfazione di poter assistere alle partite del campionato di A2, dobbiamo dire stop.

La società, considerato l’enorme budget che un onorevole campionato come quello in oggetto richiede e non avendo certezze per il nuovo anno, non può più sostenere una così complessa e gravosa situazione.

Con gande rammarico, si azzera così il lavoro svolto in questo breve ma intenso e proficuo percorso, un vero e proprio miracolo sportivo, che in appena due anni ha permesso di salire in A2, portando Capri a far parte dell’élite del basket femminile, un risultato che pochi hanno apprezzato e in molti non hanno compreso.

I grandi svantaggi patiti nel corso di questa avventura sono stati determinanti: la mancanza di una propria struttura e le difficoltà nel reperire fondi a supporto delle attività della squadra, hanno reso vana la gestione e l’amministrazione di un progetto grande ed ambizioso come la presenza in questo campionato.

Nonostante questi aspetti, ripensiamo a tutto questo con soddisfazione ed orgoglio, consapevoli di essere riusciti a tagliare traguardi importanti, in un settore ancora più complesso come è quello dello sport femminile.

Lo abbiamo desiderato e ci abbiamo creduto, nonché sperato, fino all’ultimo giorno. Capri può ambire, credere e valorizzare realtà di questo tipo, che la vedono infine eccellere e spiccare.

Risultati strabilianti si sono ottenuti in tempi davvero difficili, magari, un giorno, con un supporto più incisivo e risorse economiche più solide, il titolo potrà tornare sull’Isola e proseguire il luminoso cammino tracciato fin qui.

In attesa che questo avvenga, non ci resta che ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questa bellissima pagina sportiva e umana e che hanno creduto insieme a noi in qualcosa di importante e speciale.

Noi ci abbiamo messo impegno, fiducia e passione, per questo motivo ci piace pensare a quello di oggi non come ad un addio, ma soltanto un caloroso arrivederci.

Con la speranza che questo accadimento possa rafforzare ancora di più la consapevolezza nei confronti di queste articolate ma allo stesso tempo gratificanti dinamiche, le quali richiedono davvero tanto supporto per concretizzarsi, salutiamo i nostri sostenitori, che mai hanno fatto mancare il proprio affetto e ci hanno dato sempre una spinta in più per continuare.

Noi continuiamo a credere nelle possibilità per l’Isola di primeggiare e prendere il volo in settori di questo tipo e ci auguriamo che questo possa davvero accadere presto!

Vi lasciamo quindi con l’auspicio che questo avvenga nel futuro più prossimo, celebrando quanto raggiunto insieme e con il desiderio che tutto questo possa un giorno rinnovarsi.

Un sentito saluto a voi tutti e a presto,

Blue Lizard Basket Capri