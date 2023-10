Bologna conferma il buon momento e supera Ragusa all’esordio

1^ giornata regular season LBF, Opening Day.

Passalacqua Ragusa vs Virtus Segafredo Bologna: 67-73.

(1Q 17-22; 2Q 30-38; 3Q 51-48;)

Passalacqua Ragusa: Thomas 16, Spreafico 20, Di Fine, Milazzo 4, Jakubcova, Pastrello 2, Juskaite 12, Miccoli 5, Chidom 8, Nikolic.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 2, Pasa 8, Peters 12, Cox 3, Rupert 11, Barberis, Dojkic 2, Andrè 12, Zandalasini 18, Orsili, Consolini 5.

CRONACA DEL MATCH

La Virtus Segafredo Bologna inaugura la stagione contro la Passalacqua Ragusa nella cornice del Palaromare di Schio, sede dell’Opening Day 2023.



Andrè parte forte con 4 punti in layup, Ragusa tiene testa alle V nere e si dimostra subito molto fisica. Zandalasini trova spazio per due triple, Peters prosegue nel buon momento dalla linea dei 3 punti e la partita torna in parità sul 15-15 dopo 7 minuti di gioco. La Virtus riesce a imporsi nel pitturato con i primi due punti di Rupert della stagione poco prima del termine del primo quarto, che si conclude sul +5 per le bianconere (17-22).



Il secondo quarto riprende con un layup di Consolini dopo un recupero di Orsili. Spreafico accorcia lo svantaggio con una tripla, ma le V nere rispondono con un tiro in sospensione di Rupert e un canestro in penetrazione di Pasa per il +4 (24-28) a metà del quarto. I 3 punti di Zandalasini costringono la panchina di Ragusa a chiamare un time out, la Virtus però prosegue il suo momento positivo con 2 punti di Del Pero e una tripla di Cox. All’intervallo lungo il punteggio è di 30-38. Nel terzo quarto le difese si stringono, Andrè segna i due punti del +10 ma aumentano le percentuali di Ragusa che riesce a recuperare lo svantaggio. Peters sblocca il periodo con un tiro in sospensione per il +7, poi Pasa recupera una palla che forza la panchina avversaria a un time out. La terza sirena suona sul 51-48 per Ragusa.



Andrè apre gli ultimi dieci minuti di gioco con due punti seguiti da una tripla di Rupert per il sorpasso Virtus. Il match continua punto a punto con le triple di Thomas e Spreafico, ma Zandalasini trova tre punti importantissimi dopo un tecnico alla panchina avversaria e un fallo su tiro. La difesa Virtus contiene bene le avversarie e le V nere riescono a completare la rimonta, a 4’ dal termine del match il punteggio è 58-65. Ragusa si portar sul -2, ma le due triple di Zandalasini chiudono definitivamente la partita, che termina con un punteggio di 67-73 dopo due liberi di Pasa.

