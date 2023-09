Bolzano vince l’amichevole sul campo di Mantova

By

MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 55 – BCB BOLZANO 58

(8-12; 20-24; 41-47; 55-58)

Si è conclusa con la sfida, persa di misura, contro BC Bolzano la preseason di MantovAgricoltura sul punteggio di 55 a 58.

Partenza contratta e sottotono in attacco per MantovAgricoltura che riesce a realizzare solo 8 punti nei primi dieci minuti (la metà dei quali firmati da Petronio), le ospiti invece raggiungono i 12 punti anche grazie a un buono sforzo dalla media e lunga distanza.

Migliora la difesa sangiorgina che chiude in un paio di occasioni la possibilità di arrivare al ferro delle avversarie entro i 24 secondi; a livello offensivo continuano le percentuali non perfette, sebbene riescano a ricucire ad un solo possesso di svantaggio sul 14 a 17 iniziando ad ingranare sempre di più la marcia corretta, le bolzanine però continuano a mantenere la testa della partita chiudendo il secondo quarta con il solito vantaggio di 4 punti sul 20 a 24.

Dopo la pausa di metà partita San Giorgio rientra bene pescando da sotto canestro Novati che accorcia a -2, la reazione avversaria non tarda con una tripla piazzata che rimette 5 punti di distacco. Cremona affronta a viso aperto la difesa avversaria insinuandosi tra le casacche rosse e centrando il -3, le percentuali dall’arco da 3 continuano però ad essere molto positive per Bolzano che prova a scrollarsi dalle spalle le sangiorgine. Novati prova a rispondere a tono con una tripla, ad ogni botta corrisponde però una risposta uguale nell’altra metà campo; la discussione rimane ancora aperta con Cremona che firma un potenziale gioco da 4 con la tripla e libero aggiunto realizz ato che riporta le atlete di coach Purrone al -2. Nuovo slancio di Bolzano con un parziale di 7 a 0, ancora una volta grazie alle stellari prestazioni da 3 delle bolzanine mentre Petronio e Novati provano a dare una scossa alle loro compagne con due triple consecutive per il -5 riuscendo poi a rosicchiare fino al -1 con la tripla di Dell’Olio. Nel finale le ospiti prendono nuovamente il largo con la sirena che sancisce il 41 a 47.

Ultimi 10 minuti in cui San Giorgio prova a stringere le maglie difensive, Bolzano continua però la sua marcia positiva da 3 nonostante il grande sforzo. Entrambe le compagini si sfidano a viso aperto in una continua alternanza delle parti avvicinandosi e allontanandosi. San Giorgio non riesce nel finalissimo ad acciuffare il pareggio e le ospiti si portano a casa la serata sul 55 a 58.

Il prossimo impegno che vedrà MantovAgricoltura tra le mura del Pala Sguaitzer è fissato per sabato prossimo in occasione della prima giornata del campionato contro la Cestistica Spezzina. La palla a due si alzerà alle 20.30

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta 2, Novati 10, Llorente 10, Cremona 10, Orazzo 4, Dell’Olio 11, Nwachukwu 1, Petronio 7, Buelloni ne, Ranzato ne, Arame ne. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO