Bruschi in crescita, buon test casalingo contro Umbertide

La Bruschi inizia a ingranare. La formazione di coach Matassini ottiene buone risposte, rispondendo sul campo alla preparazione atletica in corso. Buoni spunti, su entrambi i lati del campo nella sfida contro Umbertide: al PalaGalli, stesse modalità della sfida di settimana scorsa con punteggi azzerati a ogni quarto. En plein delle toscane, che fanno valere la maggior qualità tecnica imponendosi in ognuno dei periodi giocati tenendo in tre delle quattro frazioni le ospiti sotto la doppia cifra di punti realizzati.

BRUSCHI SGV – UMBERTIDE (22-14/20-9/19-6/16-3)

Bruschi SGV: Trasi 16, Schwienbacher 5, Tassinari 11, Lazzaro 2, Milani 7, Missanelli 7, Bove 6, Garrick 9, Whitted 14, Atanasovska. All. Matassini

Uff.Stampa Polisportiva Galli