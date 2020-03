Cambia ancora la data della Coppa Italia di A2 Femminile: in campo il 17-18-19 Aprile

Al termine di un’attenta analisi e un nuovo confronto tra la Lega Basket Femminile e il Comitato Organizzatore della Final Eight Eight di Coppa Italia Serie A2, sono state ridefinite le date della manifestazione che si svolgerà il 17-18-19 aprile 2020 a Moncalieri (TO).

Una decisione volta a dare maggior risalto a un evento che ogni anno raccoglie l’interesse di tantissimi appassionati e addetti ai lavori della pallacanestro femminile, evitando tra l’altro la concomitanza con la Coppa Italia di Serie A1.

Area Comunicazione LBF