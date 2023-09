Campobasso si aggiudica l’amichevole contro Umbertide

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 90–PALLACANESTRO FEMMINILE UMBERTIDE 53

(28-11, 52-24; 64-36)

CAMPOBASSO: Dedić 16, Morrison 6, Narvičiūtė 4, Del Sole 6, Trimboli 7, Mištinová 17, Kunaiyi 10, Trozzola 4, Kacerik 7, Bocchetti, Šrot 8, Rizzo 5. All.: Sabatelli.

UMBERTIDE: Gianangeli 1, Scarpato, Cupellaro, D’Angelo 13, Festinese, Colli 2, Stroscio 18, Paolocci 4, Sammartino L. 7, Baldi 8. All.: Staccini.

ARBITRI: Mignogna (Riccia) e Galieri (Campobasso).

NOTE: progressione punteggio: 14-7 (5’), 39-19 (15’), 60-30 (25’), 78-44 (35’).

Una proficua occasione per andare oltre lo stretto del lavoro effettuato in palestra pesi per il potenziamento fisico e sul parquet amico dell’Arena per l’aspetto atletico e quello strettamente tecnico-tattico.

La Molisana Magnolia Campobasso avvia il proprio percorso precampionato nello scenario di casa davanti ad un discreto numero di tifosi avendo la meglio sull’Umbertide di A2 in una gara mai in discussione per i #fioridacciaio che mandano tre elementi in doppia cifra tra le proprie dodici rotazioni (l’unica a non ‘sporcare’ il referto è Bocchetti). Non utilizzate, nella circostanza, Quiñonez (alle prese con il lavoro differenziato per recuperare dall’intervento al ginocchio) in panchina ad incitare le compagne, nonché Giacchetti (ultima arrivata) e Vitali, invece, sedute in tribuna.

NESSUNA SUSPENCE L’intreccio della gara si dipana ben presto a favore delle magnolie che spingono subito sull’acceleratore, doppiano le proprie avversarie a metà primo quarto e mettono sei possessi di margine tra loro e le tifernati a fine primo quarto. In avvio di secondo periodo le rossoblù vanno sul +24 (35-11) e tengono il margne costante sino al +28 dell’intervallo lungo. Nel terzo quarto le campobassane doppiano nuovamente le umbre (60-30 al 25’) e si ritrovano con un margine di 28 al 30’. L’ultimo periodo è il regno delle statistiche con i #fioridacciaio che raggiungono quota novanta e danno al proprio staff tecnico interessante materiale da vagliare in prospettiva.

FRONTE D’ANALISI Al termine il coach campobassano Mimmo Sabatelli è serafico: «È stata una buona occasione di lavoro – discetta – mi attendevo delle risposte sulle idee che ci siamo dati in questa prima settimana e le abbiamo avute. Abbiamo incamerato ulteriori dati su cui poterci soffermare nei prossimi giorni perché questi test sono necessari proprio per questo. Un dato che mi fa molto piacere è quello di potermi confrontare con un gruppo dedito al lavoro, pronto ad ascoltare ed impegnarsi con assoluta determinazione».

TERZA SETTIMANA Per le magnolie, ora, una domenica di relax e poi da lunedì si tornerà a lavorare sodo in palestra per la terza settimana di precampionato, che culminerà – sabato 9 settembre alle 18 – nel secondo test precampionato al PalaBubani sul parquet del Faenza. Uno scrimmage che, peraltro, rappresenterà a tutti gli effetti una sorta di antipasto di regular season di A1 e che avrà anche un sapore speciale per la pivot delle campobassane: la nigeriana Kunaiyi, ex di giornata.

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO (Vincenzo Ciccone)