Carolina Colli vola negli USA, giocherà a St. Augustine

Carolina Colli saluta l’Italia e si prepara a scrivere un nuovo capitolo oltre oceano. La giovane giocatrice, che ha militato in questi anni a Castelnuovo Scrivia giocherà infatti a St. Augustine così come rivelato nell’intervista del collega Franco Scabrosetti: “Volerò in Florida verso il 20 agosto. Il 22 è in pro­gramma la giornata di orienta­mento mentre il 26 iniziano le lezioni. Non vedo l’ora di parti­re dal punto di vista del basket, troverò un gio­co più fisico, più uno contro uno, meno tattico. Spero di mi­gliorare perché anche parlando con il mio futuro coach, danno mol­ta importanza ai fondamenta­li”.