Carugate, successo nel test contro Valmadrera

Prima uscita sui 40 minuti per Dimensione Bagno Carugate, stagione 2023-24. Ospiti al nostro Palasport, la compagine di Valmadrera,

che disputa il campionato regionale di serie B lombarda.Assenti a livello precauzionale, dopo una settimana intensa di lavoro, Rulli e Cassani, mentre Osmetti e Gambarini in doppio tesseramento,sono rimaste con la loro seconda squadra.Dopo la sessione pesi mattutina, gambe un po’ pesanti, è stata assolutamente utile la sgambata per sciogliere i muscoli e iniziare a lavorare sulle prime idee di gioco. Valmadrera, del Presidente Scelfi e di coach Zucchi, ha ben figurato, con una squadra giovane con alcuni talenti interessanti.Risultato finale di poca importanza, comunque per la cronaca è finita 86-53, con 11 punti di Caccialanza, Andreone 7, Fabbricini 10, Nespoli 16, Faroni 9, Rizzi 19, Valieri 2 e Carmeli 12. Esordio assoluto con la maglia della prima squadra per le giovani Alessandra Valieri 2004, Anna Melzi 2005 e Greta Alieri 2006Ora una settimana di allenamenti, poi Lunedì prossimo, altro scrimmage ospiti del Sanga Milano ASD Basket Carugate