Castelnuovo Scrivia, buon test contro Magik Parma

Prima uscita stagionale per le Giraffe Autosped che ieri sera al PalaOltrepò di Voghera hanno affrontato la formazione del Magik Parma che milita nella serie B emiliana: troppo netto il divario, anche in termini di fisicità, per poter dare una valutazione tecnico tattica della gara. In sostanza il solito scrimmage di inizio stagione utile a far riassaporare alle atlete il clima partita e ad oliare i meccanismi di gioco provati fino ad ora solo in allenamento, anche se si sono già intravisti quelli che potrebbero essere i dettami proposti dallo staff tecnico per la squadra in versione 2022/2023: difesa forte, anticipi sulle linee di passaggio e transizione veloce. A riposo precauzionale Premasunac, Ravelli e Rulli, lo starting five scelto da coach Molino vede Bonasia,Marangoni, Leonardi, Gianolla e Gatti. Ampie rotazioni con minutaggi bilanciati per le dieci atlete scese in campo, tutte a tabellino, e convincente anche la prova delle giovani Castagna e Bernetti e della neo arrivata Francesca Grande,classe 2006, in prestito dal Civitanova Marche.

Così coach Molino al termine della gara:” Un buon allenamento, era importante per noi dopo più di dieci giorni di lavoro confrontarci in una partita per vedere i progressi ottenuti e per capire dove ancora c’è da lavorare. Chiaramente abbiamo visto parecchi errori gratuiti non forzati che con il passare del tempo dovremo limitare: in questo momento importante per noi è la condizione fisica, cercare di recuperare le atlete acciaccate che abbiamo precauzionalmente tenuto a riposo e ad ogni gara amichevole successiva puntare a uno step ulteriore”

Da segnalare anche la gradita presenza alla gara del Presidente di FIP Piemonte Giampaolo Mastromarco.

Questi, per la cronaca, i parziali dei quattro tempi, azzerati dopo ogni quarto, e il tabellino delle Giraffe:

28/13, 26/11,29/6, 25/8

Marangoni 8, Bernetti 9, Bonasia 13, Leonardi 16, Baldelli 8, Gianolla 17, Smorto 23, Castagna 2, Gatti 10, Grande 2, Rulli n.e.,Premasunac n.e., Ravelli n.e.

La gallery a cura di Marco Picozzi

Uff.Stampa BC Castelnuovo