Castelnuovo Scrivia rimaneggiata si impone contro Pegli

Ultimo test pre season per la formazione di Molino che ha affrontato, al PalaCorradi di Arenzano, il Basket Pegli, una delle squadre più accreditate tra quelle che disputeranno il campionato di serie B ligure-piemontese. Castelnovesi che si presentavano all’appuntamento in assetto ridotto perché alle assenze previste di Ravelli e Rulli si sono aggiunte quelle di Gianolla e Smorto, tenute precauzionalmente a riposo a causa di problemi fisici; anche le padrone di casa, per dovere di cronaca, hanno dovuto rinunciare ad un paio di giocatrici. Buon avvio delle giraffe (6-0) che però non sfruttano del tutto le difficoltà offensive delle liguri che pian piano rientrano in partita grazie alle iniziative di Ranisavlijevic, classe 2005 di nazionalità svizzera assai interessante; è pero sempre il Bcc a mantenere la testa chiudendo la frazione sul +3 (13-10) e tenendo sempre a distanza le avversarie che comunque lottano con grande determinazione su ogni pallone. Il leitmotiv della partita non cambia con l’Autosped che prova ad accelerare e con Pegli che con le unghie ed i denti cerca di restare in scia andando al riposo con un -4 che (25-29) che è distacco ancora accettabile. Dopo la pausa, allietata da una simpatica esibizione dei piccoli cestisti dell’Arenzano Ducks, le locali trovano il primo ed unico vantaggio della gara (30-29) ma l’illusione dura poco perché le castelnovesi ritrovano subito la testa grazie ad alcuni contropiede ben finalizzati; sul finire del quarto poi una serie di triple (Castagna, Bernetti e Baldelli) consentono un ulteriore allungo del Bcc (51-43 al 30′). Ultimi 10′ nei quali le giraffe contengono senza particolari patemi il generoso tentativo di recupero delle genovesi, portando anzi il proprio vantaggio oltre la doppia cifra e frustrando le ultime speranze delle ragazze di Conte che comunque non hanno sfigurato al cospetto di una squadra di categoria superiore. Considerate anche le assenze coach Molino, che ha visto tutte le atlete schierate andare a referto, può ritenersi soddisfatto della prestazione delle proprie giocatrici che pur alternando buone giocate a qualche pausa hanno nel complesso ben figurato. Se nei primi due quarti gran parte del fatturato offensivo è giunta dal pitturato, grazie alle iniziative di Premasunac (in crescita) e Marangoni nel secondi 20′ sono state le esterne a distinguersi maggiormente, con Bonasia (12) e Bernetti (10) in evidenza. Purtroppo questa prima parte di stagione non è stata particolarmente fortunata visto che gli infortuni hanno frenato il lavoro di costruzione ed assemblaggio di un gruppo che presentava oltretutto parecchie novità.



Basket Pegli – Autosped Bc Castelnuovo Scrivia 57-72 (10-13, 25-29, 43-51)

Basket Pegli: Bertini 2, Orlandini, Minasso, Nezaj 7, Ranisavlijevic 27, Policastro 3, Nwanchuwh 10, Magno, Arecco, Comarda 8, Barberis. Aquilano. All. Conte Ass. Pozzato

Autosped: Marangoni 15, Bernetti 10, Premasunac 16, Bonasia 14, Leonardi 3, Baldelli 7, Castagna 3, Gatti 2, Grande 2. All. Molino Ass. Lazzari

Uff.Stampa Castelnuovo Scrivia