Cecilia Zandalasini è MVP dei tifosi per il 13° turno di EuroLeague Women

Cecilia Zandalasini è stata votata MVP del 13° turno di EuroLeague Women da parte dei tifosi: ha fatto segnare 30 punti, suo nuovo record in carriera.

La “Zanda” ha steso Montpellier con un trentello, di cui 20 nella ripresa, con 6/9 da 2, 4/10 da 3 e 6/7 ai liberi. A questo ha aggiunto anche 5 rimbalzi, per una valutazione di 25. Per Zandalasini è la settima volta con 20+ punti in una gara di EuroLeague, solamente in questa stagione.

Il Fenerbahçe è già qualificato ai playoff, visto che guida incontrastato il Gruppo B con un record di 11-2. La prossima settimana chiuderà la regular season a Lione, in casa di un Asvel in lotta per la qualificazione (insieme a Schio, impegnata in casa con Sopron).

Zandalasini ha sbaragliato la concorrenza sul sito di FIBA, con oltre il 70% di preferenze, ma l’EuroLega ha poi optato per Brionna Jones che ha chiuso con 24 punti e 10 rimbalzi nella facile vittoria di USK Praga sulla Reyer Venezia.