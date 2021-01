Il coach del Fenerbahçe femminile ha annunciato che Cecilia Zandalasini è finalmente tornata in gruppo. La cestista azzurra potrebbe già essere in campo domani in casa del Çukurova.

Nel frattempo, il Fenerbahçe deve registrare l’infortunio di Satou Sabally fuori per una distorsione alla caviglia. L’obiettivo è recuperarla per martedì 19/01 quando si giocherà la prima gara della bolla di ritorno in Euroleague Women ma non sarà semplice.