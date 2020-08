Chiara Grattini lascia l’Italia: giocherà in America a New Orleans

Il Basket Don Bosco Crocetta si complimenta con Chiara Grattini, classe 2001, prodotto del vivaio salesiano, che nella prossima stagione (e per 4 anni) studierà a New Orleans dove giocherà in NCAA Division 1, in una Conference di livello assoluto, con la divisa della prestigiosa Università di Tulane.

L’annuncio in arrivo dagli Stai Uniti costituisce una grandissima gioia personale, famigliare ma anche societaria: ‘Una soddisfazione enorme, di portata storica. Mai prima nessun cestista cresciuto alla Crocetta, nemmeno il grande Charlie Caglieris, aveva avuto l’onore di ottenere una borsa di studio e di giocare negli States’, commenta con orgoglio il Presidente crocettino Roberto Romagnoli.

Nelle scorse stagioni Grattini ha militato alla Reyer Venezia, con cui ha vinto lo scudetto Under 18 nel 2019 e ha esordito in serie A. Chiara vanta anche numerose chiamate nelle Nazionali giovanili Under 16 e 18. Il via del campionato NCAA per le Green Waves di Tulane è fissato per il mese di novembre.